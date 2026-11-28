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Σε χειρουργική επέμβαση στον αχίλλειο τένοντα υπεβλήθη ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι καθώς τραυματίστηκε σε αγώνα ποδοσφαίρου τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Μαμντάνι, που στις τελευταίες του εμφανίσεις φορούσε ειδική προστατευτική μπότα, χειρουργήθηκε την Παρασκευή και θα απέχει από τα καθήκοντά του για μικρό χρονικό διάστημα.

«Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής και ο Δήμαρχος αναμένεται να αναρρώσει πλήρως. Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και τώρα αναπαύεται στο Gracie Mansion», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του. «Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες για την πρώτης τάξεως φροντίδα που έλαβε ο Δήμαρχος από το ιατρικό προσωπικό».

Mamdani has surgery for torn Achilles tendon from soccer match injury https://t.co/yEUZJnwPee https://t.co/zDytlA0WkW — New York Post (@nypost) November 28, 2026

Ζόχραν Μαμντάνι: «Ξέχασα πως είμαι 35 ετών»

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα με εργαζόμενους στο Δημαρχείο, την περασμένη εβδομάδα.

Ο ίδιος αστειευόμενος με τον τραυματισμό του είπε πως «ξέχασα πως είμαι 35 ετών» καθώς παραδέχθηκε πως άρχισε το παιχνίδι δίχως να έχει κάνει τις απαραίτητες διατάσεις.

Μάλιστα, ο τραυματισμός του ήρθε αμέσως μετά το γκολ που σημείωσε στο παιχνίδι!