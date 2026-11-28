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Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Στα δυτικά και τα βόρεια, καθώς και βαθμιαία στα ανατολικά ηπειρωτικά, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα έντονα στα δυτικά, ενώ από το βράδυ ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Πιερία και την ανατολική Θεσσαλία. Πιθανότητα εκδήλωσης έντονων φαινομένων υπάρχει και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές κατά τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι και η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

Από το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί 6 έως 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 19 έως 21 βαθμούς.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν, με βροχές και τοπικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα και τοπικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.