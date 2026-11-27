Στα χέρια των ελληνικών αρχών βρίσκεται από σήμερα ο Αλεξέι Σόκπα, ένας εκ των φερόμενων εκτελεστών του Βαγγέλη Ζαμπούνη, μετά την παράδοσή του από την Τουρκία σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Το ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia είχε δολοφονηθεί τον Ιανουάριο του 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στον Νέο Κόσμο.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του 43χρονου

Ο Αλεξέι Σόκπα, Ρώσος υπήκοος, που είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Κινέζος», είχε ταυτοποιηθεί από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποτελεί μέλος της ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ, που, όπως έχει προκύψει από την έρευνα των αρχών, βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία Ζαμπούνη.

Είχε διαφύγει από τη χώρα και τον περασμένο Αύγουστο εντοπίστηκε στα κατεχόμενα, όπου συνελήφθη από τις Αρχές του ψευδοκράτους για άσχετο λόγο. Κατόπιν μεταφέρθηκε στην Τουρκία και ύστερα από συνεργασία των διωκτικών Αρχών των δύο χωρών εκτελέστηκε το διεθνές ένταλμα και σήμερα εκδόθηκε στις ελληνικές Αρχές.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου 2026 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν συνεργασίας με τις Αρχές της Τουρκίας, 43χρονος αλλοδαπός, δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Ειδικότερα, σε βάρος του ανωτέρω είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο δράσης της οποίας τελέστηκε η ανθρωποκτονία 44χρονου ημεδαπού, την 14-01-2024 στον Νέο Κόσμο Αττικής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.