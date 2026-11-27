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Την υποχρεωτική αναστολή συγκεκριμένων υπαίθριων δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 2026 προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών. Οι έκτακτες ρυθμίσεις αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και αποσκοπούν στην προστασία των απασχολουμένων.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), προειδοποιεί για ακραίες συνθήκες κυρίως σε τρεις περιφέρειες της χώρας, καθώς η κακοκαιρία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Σε ποιες περιοχές αναστέλλονται οι υπαίθριες εργασίες

Η απόφαση του υπουργείου αφορά τις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές:

Δυτική Ελλάδα: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία. Ιόνια Νησιά: Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα και Ιθάκη.

Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα και Ιθάκη. Ήπειρος: Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία.

Η απαγόρευση αφορά χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων ή αντικειμένων με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα (delivery).

Στη ρύθμιση υπάγονται όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους. Περιλαμβάνονται, επίσης, οι εργαζόμενοι μέσω ψηφιακών πλατφορμών, βάσει του άρθρου 68 του νόμου 4808/2021.

Ποιες δραστηριότητες εξαιρούνται

Η υποχρεωτική παύση δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, της κοινής ωφέλειας και των συγκοινωνιών.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται οι υγειονομικές μονάδες, οι υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, οι αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και η επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών (handling).

Προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους αποτελεί η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις, η Επιθεώρηση Εργασίας επιβάλλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης, βάσει των άρθρων 23 και 24 του νόμου 3996/2011 (Α΄ 170).

Σύσταση για τηλεργασία – Τι ισχύει για τα ωράρια και το ΕΡΓΑΝΗ

Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα, το υπουργείο συνιστά την εφαρμογή τηλεργασίας, εφόσον αυτό είναι οργανωτικά εφικτό. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, η εγκύκλιος παρέχει στους εργοδότες τη δυνατότητα να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τις μεταβολές στην οργάνωση του χρόνου απασχόλησης.

Η διευκόλυνση αφορά ενδεχόμενες αλλαγές στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω της κακοκαιρίας.