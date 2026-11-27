Ο Αντώνης Πανούτσος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει τη θλίψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, έκανε γνωστό το πού και πότε θα γίνει ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον αείμνηστο δημοσιογράφο.

Συγκεκριμένα, η ΕΣΗΕΑ αναφέρει ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Πανούτσο θα δοθεί την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».

«Υπηρέτησε την αθλητική δημοσιογραφία με ιδιαίτερο ύφος, συνέπεια και αφοσίωση»

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Αντώνη Πανούτσου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον Αντώνη Πανούτσο, ενός εκ των πλέον αναγνωρίσιμων αθλητικογράφων της χώρας μας, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών.

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1948. Το 1965, μαθητής ακόμα, εργάστηκε ως μαθητευόμενος ρεπόρτερ αγώνων ποδοσφαίρου μικρών κατηγοριών και συνέχισε τη μαθητεία του στην εφημερίδα «ΣΗΜΕΡΙΝΑ», το 1970. Μετά την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών και της στρατιωτικής του θητείας, εγκαταστάθηκε για πολλά χρόνια στην Αγγλία, όπου και παρακολούθησε μαθήματα κοινωνικής ψυχολογίας και ιστορίας, ενώ στη συνέχεια μετοίκησε στο Δυτικό Βερολίνο, απ’ όπου και επέστρεψε στην Ελλάδα, το 1983.

Ξεκίνησε να εργάζεται ως αρχισυντάκτης και αργότερα ως διευθυντής σύνταξης στο περιοδικό “MOTORRAD”, ενώ το 1986 υπήρξε συνιδρυτής του περιοδικού “MOTO” και το 1990 του “OZ”. Συνέχισε την πορεία του στις εφημερίδες «ΝΟΚ ΑΟΥΤ», «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» και «ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ» και, έπειτα από την αναστολή λειτουργίας της τελευταίας, ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ». Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του αρθρογράφησε στα περιοδικά «ΜΕΤΡΟ», «ΝΙΤΡΟ», “BIG”, «ΚΛΙΚ», “STATUS” κ.α. ενώ είχε και έντονη παρουσία στα ερτζιανά, με εκπομπές στους Ρ/Σ «ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ», «ΗΧΩ FM» και «ΣΠΟΡ FM».

Σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του αποτέλεσε και η τηλεόραση, όπου παρουσίασε και συμμετείχε σε πολλές δημοφιλείς εκπομπές («Αθλητική Κυριακή»,«Tora Tora Tora», «Total Superleague», «Kick Off», «Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους» κ.α.). Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με τη μακρόχρονη τηλεοπτική και ραδιοφωνική συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, με τον οποίο αποτέλεσαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δίδυμα της αθλητικής δημοσιογραφίας. Παράλληλα, ο Αντώνης Πανούτσος υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, συμβάλλοντας με την παρουσία και τη δράση του στο έργο του Ιδρύματος.

Άνθρωπος με δηκτικό και σαρκαστικό χιούμορ και δεινός σχολιαστής του ποδοσφαίρου, ο Αντώνης Πανούτσος κατόρθωσε να κερδίσει την εκτίμηση του φίλαθλου κόσμου και των συναδέλφων του με τη φαντασία και τη διεισδυτικότητα που τον διέκριναν στη δουλειά του αλλά και με την εντιμότητα και την αρτιότητα του χαρακτήρα του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαιτέρως τη λατρεμένη κόρη του Αναστασία και τη σύντροφό του Βιβή και αποχαιρετά τον συνάδελφο που υπηρέτησε την αθλητική δημοσιογραφία με ιδιαίτερο ύφος, συνέπεια και αφοσίωση.