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Σε 15 συλλήψεις προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου 2026, στη Νέα Σμύρνη Αττικής, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τον έλεγχο διενήργησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη και καταστολή αδικημάτων που σχετίζονται με τον παράνομο τζόγο. Στην επιχείρηση συνέδραμαν μέλη των ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Πώς λειτουργούσε το κατάστημα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, επέτρεπε τη διεξαγωγή παιχνιδιών ρουλέτας και χαρτοπαιγνίων, με τη συνδρομή δύο προσώπων που είχαν αναλάβει τη διοργάνωση και την ανταλλαγή μαρκών με χρηματικά ποσά.

Άλλο πρόσωπο είχε αναλάβει την επίβλεψη της διαδικασίας, πέντε εργάζονταν ως κρουπιέρηδες και τρεις ως σερβιτόρες, συμβάλλοντας στη λειτουργία της επιχείρησης. Ένα ακόμη άτομο εκτελούσε χρέη παρατηρητή στον εξωτερικό χώρο.

Η πρόσβαση στο κατάστημα δεν ήταν ελεύθερη, ενώ είχαν εγκατασταθεί κάμερες επιτήρησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα συγκεκριμένα μέτρα αποσκοπούσαν στην καθυστέρηση και την παρεμπόδιση των ελέγχων.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

5 επιτραπέζιες μηχανικές ρουλέτες,

5 τραπέζια χαρτοπαιξίας,

ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής,

11 κάμερες επιτήρησης,

πλήθος μαρκών και δεσμίδων παιγνιόχαρτων,

4 ασύρματα τηλεχειριστήρια (μπουτόν),

ιδιόχειρες σημειώσεις με τις ημερήσιες καταγραφές του ταμείου,

13.160 ευρώ.

Στη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.