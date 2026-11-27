Δύο γεωλόγοι από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας υποστηρίζουν, με βάση την ανάλυση 1.712 κρυστάλλων που ανασύρθηκαν από τον πυθμένα της θάλασσας, ότι κάτω από τους πάγους της Ανταρκτικής κρύβονται οι ρίζες οροσειρών αντίστοιχων με τα Ιμαλάια.

Η διάβρωσή τους θα είχε εμπλουτίσει τους ωκεανούς με θρεπτικά συστατικά, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την Κάμβρια έκρηξη της ζωής. Η Ανταρκτική είναι η πέμπτη μεγαλύτερη ήπειρος του πλανήτη, με έκταση μόλις 9% μικρότερη από τη συνολική έκταση της Αυστραλίας και των συνεχόμενων πολιτειών των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ελάχιστα μπορούμε να δούμε από αυτήν, καθώς περισσότερο από το 99,5% της επιφάνειάς της καλύπτεται από πάγους. Όσα γνωρίζουμε για τη γεωλογία της προέρχονται από γεωφυσικές έρευνες και από τις ελάχιστες βραχώδεις εξάρσεις που υπάρχουν στις παρυφές της, όπως τα Υπερανταρκτικά Όρη (Transantarctic Mountains). Αυτή η οροσειρά, με υψόμετρο που φτάνει περίπου τα 4.000 μέτρα, χωρίζει την Ανατολική από τη Δυτική Ανταρκτική. Το υπόλοιπο τμήμα της ηπείρου παραμένει σχεδόν άγνωστο.

Υπάρχουν και άλλες κρυμμένες οροσειρές κάτω από τους πάγους, αλλά πρόκειται για μια διαφορετική περίπτωση. Τα Όρη Γκαμπουρτσέφ (Gamburtsev Mountains), τα οποία ανακαλύφθηκαν το 1958 από σοβιετική αποστολή με τη χρήση σεισμικών κυμάτων, εκτείνονται σε μήκος περίπου 1.200 χιλιομέτρων, βαθιά στο εσωτερικό της ηπείρου. Το μέγεθος και το ανάγλυφό τους είναι συγκρίσιμα με εκείνα των Άλπεων.

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2011 στο επιστημονικό περιοδικό Nature, η ομάδα του γεωφυσικού Fausto Ferraccioli, από τη Βρετανική Υπηρεσία Ανταρκτικής (British Antarctic Survey), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γεωλογικές ρίζες αυτών των βουνών ανάγονται περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια πίσω.

Ωστόσο, τα βουνά που βρίσκονται τώρα στο επίκεντρο της έρευνας των Bei Chen και Ian Campbell είναι πολύ νεότερα, με ηλικία που υπολογίζεται μεταξύ 650 και 450 εκατομμυρίων ετών, και κανείς δεν γνωρίζει ακόμη την ακριβή τοποθεσία τους.

Οι δύο ερευνητές δημοσίευσαν τα συμπεράσματά τους τον Σεπτέμβριο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Earth and Planetary Science Letters.

Ο Chen εργάζεται στο Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), στο Πότσνταμ, καθώς και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας (ANU), ενώ ο Campbell είναι ομότιμος καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Κρύσταλλοι με χρονολογημένη «γέννηση»

Πώς μπορεί κανείς να μελετήσει μια οροσειρά που δεν μπορεί να δει; Οι συγγραφείς της μελέτης στρέφονται στα ζιρκόνια, μικροσκοπικά και εξαιρετικά ανθεκτικά ορυκτά που περιέχουν ουράνιο. Επειδή το ουράνιο μετατρέπεται σε μόλυβδο με γνωστό ρυθμό, κάθε κόκκος λειτουργεί σαν ένα φυσικό ρολόι, καταγράφοντας πότε σχηματίστηκε το πέτρωμα από το οποίο προήλθε. Οι παγετώνες διαβρώνουν την ήπειρο και παρασύρουν αυτούς τους κόκκους προς τη θάλασσα, όπου κατακάθονται στον πυθμένα.

Το Διεθνές Πρόγραμμα Ωκεάνιων Ερευνητικών Γεωτρήσεων (IODP) συλλέγει πυρήνες ιζημάτων από τον θαλάσσιο πυθμένα και από αυτούς οι Chen και Campbell εξασφάλισαν 1.712 κρυστάλλους ζιρκονίου από 12 διαφορετικές τοποθεσίες γύρω από την Ανταρκτική. Στη συνέχεια, πρόσθεσαν δεδομένα από παλαιότερες μελέτες και τα ενσωμάτωσαν σε μια παγκόσμια βάση δεδομένων με κρυστάλλους ζιρκονίου από μεγάλους ποταμούς όλων των ηπείρων.

Μια σημαντική τεχνική λεπτομέρεια είναι ότι οι ερευνητές στάθμισαν κάθε δείγμα ανάλογα με την έκταση της περιοχής που αντιπροσωπεύει. Αν, για παράδειγμα, τα περισσότερα δεδομένα μιας βάσης προέρχονται από ποταμούς της Βόρειας Αμερικής, τότε τα αποτελέσματα αντανακλούν περισσότερο τη συγκεκριμένη ήπειρο παρά ολόκληρο τον πλανήτη. Με αυτή τη μέθοδο στάθμισης, κάθε περιοχή αποκτά τη σωστή αναλογική βαρύτητα στην ανάλυση.

Τι αποκαλύπτουν οι κρύσταλλοι για τα κρυμμένα βουνά της Ανταρκτικής

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Το ιστόγραμμα ηλικιών της Ανταρκτικής κυριαρχείται από μια κορύφωση που εκτείνεται από τα 650 έως τα 450 εκατομμύρια χρόνια πριν, σχεδόν τριπλάσια σε ύψος από τη δεύτερη υψηλότερη κορύφωση.

Στο παγκόσμιο σύνολο δεδομένων, αφού ληφθεί υπόψη η στάθμιση των δειγμάτων, αυτή η χρονική περίοδος αντιστοιχεί στο 20% όλων των ζιρκονίων — ποσοστό μεγαλύτερο από το 14% που συνδέεται με τη δημιουργία της Παγγαίας, αλλά και σημαντικά υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά για τη Ροδινία και τη Νούνα, δύο ακόμη παλαιότερες υπερηπείρους.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, η διάβρωση των οροσειρών που αναδύθηκαν κατά τον σχηματισμό της Γκοντβάνα μετέφερε στη θάλασσα περισσότερα ιζήματα από οποιαδήποτε άλλη καταγεγραμμένη σύγκρουση και ένωση ηπείρων. Δεν συμφώνησαν όλοι οι ειδικοί με αυτή την ερμηνεία.

Το 2018, ο Noah Planavsky αμφισβήτησε τη σημασία αυτής της κορύφωσης, καθώς νεότερες βάσεις δεδομένων, με πολύ περισσότερα στοιχεία, εμφάνιζαν το φαινόμενο λιγότερο έντονο. Οι Chen και Campbell απαντούν ότι αυτές οι βάσεις δεδομένων δεν λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική έκταση των περιοχών από τις οποίες προέρχονται τα δείγματα, υπερεκπροσωπούν το βόρειο ημισφαίριο —και ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες— ενώ δεν περιλαμβάνουν καθόλου ζιρκόνια από την Ανταρκτική.

Όπως επισημαίνουν, η Γκοντβάνα ήταν μια υπερήπειρος του νότιου ημισφαιρίου. Η συμβολή της Ανταρκτικής γίνεται ακόμη πιο καθοριστική σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο, από τα 540 έως τα 510 εκατομμύρια χρόνια πριν —ένα διάστημα που ξεκινά με την εμφάνιση της Κάμβριας περιόδου και φτάνει έως το τέλος της μεγάλης έκρηξης της βιοποικιλότητας που τη χαρακτήρισε.

Σε αυτό το χρονικό παράθυρο, το 46% των ζιρκονίων που περιλαμβάνονται στην παγκόσμια σταθμισμένη βάση δεδομένων προέρχεται από την Ανταρκτική και τη νοτιοανατολική Αυστραλία, περιοχές που τότε αποτελούσαν ενιαία χερσαία μάζα. Με άλλα λόγια, σχεδόν τα μισά ιζήματα που συσσωρεύτηκαν με ταχύτατους ρυθμούς εκείνη την περίοδο προήλθαν από αυτό το τμήμα της Γκοντβάνα.

Οι απαρχές των πανύψηλων οροσειρών

Ορισμένα ζιρκόνια αποκαλύπτουν ακόμη περισσότερα. Όσα σχηματίζονται σε μεγάλα βάθη, κάτω από ασύλληπτα υψηλές πιέσεις και δίπλα σε ένα ορυκτό που ονομάζεται γρανάτης, αποκτούν μια χαρακτηριστική χημική «υπογραφή». Προέρχονται από τις βαθιές ρίζες των υψηλότερων οροσειρών και λειτουργούν ως ένα είδος αποτυπώματος, μαρτυρώντας ότι κάποτε υψώνονταν εκεί τεράστια βουνά.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, από τα 540 έως τα 510 εκατομμύρια χρόνια πριν, περισσότερα από τα μισά από αυτά τα ζιρκόνια, που προέρχονται από τις «ρίζες» των βουνών, εντοπίζονται στην Ανταρκτική και τη νοτιοανατολική Αυστραλία. Δύο ακόμη στοιχεία οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα.

Οι γρανίτες που σχηματίζονται από την τήξη θαμμένων ιζημάτων, καθώς και ένα ορυκτό που ονομάζεται ρουτίλιο και δημιουργείται όταν οι σχιστόλιθοι —πετρώματα που προέρχονται από τη συμπίεση και τη σκλήρυνση της λάσπης— θερμαίνονται σε μεγάλα βάθη, παρουσιάζουν επίσης μια έντονη κορύφωση στο διάστημα από τα 650 έως τα 450 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Οι συγγραφείς ερμηνεύουν αυτό το εύρημα ως ένδειξη ότι μια πρωτοφανής ποσότητα λάσπης θάφτηκε σε μεγάλα βάθη εκείνη την περίοδο.

Μια κρυμμένη οροσειρά σαν τα Ιμαλάια και μια άλλη σε κοινή θέα

Ο σχηματισμός της Γκοντβάνα δεν ήταν αποτέλεσμα μίας και μοναδικής σύγκρουσης ηπειρωτικών πλακών. Αντίθετα, προέκυψε μέσα από μια αλληλουχία συγκρούσεων, όπως εκείνες που δημιούργησαν την ορογενετική ζώνη της Ανατολικής Αφρικής, την Κούνγκα-Πιντζάρα και τη Βραζιλιανή-Νταμάρα. Όλες μαζί θα σχημάτιζαν ένα σύστημα οροσειρών συνολικού μήκους περίπου 20.000 χιλιομέτρων, δηλαδή πάνω από δυόμισι φορές μεγαλύτερο από τον άξονα των Άλπεων και των Ιμαλαΐων.

Γι’ αυτό, οι ερευνητές προτείνουν να αντικατασταθεί η ονομασία «Υπεροροσειρά της Τρανσγκοτβάνα», που επινοήθηκε το 2006 από τον Robin Squire και τους συνεργάτες του, με τον όρο Υπεροροσειρές της Γκοντβάνα. Οι Chen και Campbell υπολογίζουν ότι αυτή η διαδικασία δημιούργησε τουλάχιστον δύο οροσειρές αντίστοιχες σε μέγεθος με τα Ιμαλάια και το Θιβέτ.

Η μία είναι η ορογενετική ζώνη της Ανατολικής Αφρικής, τα βαθύτερα πετρώματα της οποίας έρχονται σήμερα στην επιφάνεια στη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι και τη νότια Ινδία. Μάλιστα, σε μελέτη του 2026, με επικεφαλής τον Alan Collins, χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη οροσειρά που σχηματίστηκε τα τελευταία ένα δισεκατομμύριο χρόνια.

Η δεύτερη, σύμφωνα με τους συγγραφείς, βρίσκεται θαμμένη κάτω από τους πάγους της Ανταρκτικής. Θα μπορούσαν να σχηματιστούν τόσο τεράστιες οροσειρές; Πριν συγκρουστεί με την Ασία, η Ινδία κινούνταν με ταχύτητα περίπου 20 εκατοστών τον χρόνο, ένας εξαιρετικά υψηλός ρυθμός για μια τεκτονική πλάκα. Η κεντρική Αυστραλία ενδέχεται να κινούνταν προς την Ανταρκτική με παρόμοια ταχύτητα κατά την πρώιμη Κάμβρια περίοδο, αν και οι εκτιμήσεις παρουσιάζουν σημαντική αβεβαιότητα: από 8 έως 28 εκατοστά τον χρόνο.

Από τη λάσπη στην ανάσα της ζωής

Οι οροσειρές τύπου Ιμαλαΐων δημιουργούν γιγαντιαία υποθαλάσσια ριπίδια ιζημάτων: Τεράστιες μάζες άμμου και λάσπης που κατρακυλούν στις ηπειρωτικές πλαγιές και συσσωρεύονται στον πυθμένα της θάλασσας. Το μεγαλύτερο από αυτά σήμερα είναι το Ριπίδιο της Βεγγάλης, το οποίο τροφοδοτείται από τα ποτάμια Γάγγη και Βραχμαπούτρα.

Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι οι τουρβιδίτες στη νοτιοανατολική Αυστραλία —μόνο ένα τμήμα αυτού του συστήματος— έχουν μάζα αντίστοιχη με εκείνη του συγκεκριμένου ριπιδίου, το οποίο είναι είκοσι φορές μεγαλύτερο από το ριπίδιο του Αμαζονίου. Το αρχαιότερο τμήμα του συστήματος, εκείνο που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή προέλευσης των ιζημάτων, εκτιμάται ότι είναι θαμμένο κάτω από τους πάγους της Ανταρκτικής, πιθανότατα κατά μήκος των Υπερανταρκτικών Ορέων.

Αντίστοιχοι γεωλογικοί σχηματισμοί υπάρχουν και στην Ευρώπη: Οι τουρβιδίτες στην Κεντρική Ιβηρική Ζώνη, στο εσωτερικό της Ιβηρικής Χερσονήσου, φτάνουν σε πάχος έως και τα 11 χιλιόμετρα. Αυτή η λάσπη έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή συνδέεται με το οξυγόνο.

Η φωτοσύνθεση παράγει οξυγόνο, όμως η συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα αυξάνεται μόνο όταν ο οργανικός άνθρακας θαφτεί προτού προλάβει να αντιδράσει με αυτό. Σε ένα συνηθισμένο ποτάμι, το μεγαλύτερο μέρος του άνθρακα επανοξειδώνεται κατά τη μεταφορά του.

Στον Αμαζόνιο, για παράδειγμα, διατηρείται μόλις το 30%. Αντίθετα, στο Ριπίδιο της Βεγγάλης, όπου η ταφή των ιζημάτων γίνεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, διατηρείται το 70% έως 85%. Οι λάσπες της εποχής της Γκοντβάνα περιέχουν διπλάσια ποσότητα οργανικού άνθρακα σε σύγκριση με παλαιότερα ιζήματα: 4,7% έναντι 2,3%.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι ο άνθρακας θάφτηκε με ταχύτατους ρυθμούς. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι συγγραφείς εκτιμούν ότι ο άνθρακας και το θείο που εγκλωβίστηκαν στα ιζήματα απελευθέρωσαν οξυγόνο σε ποσότητα ισοδύναμη με περίπου 18 φορές το σημερινό απόθεμα της ατμόσφαιρας.

Ο υπολογισμός αυτός, βέβαια, δεν αποτυπώνει την πραγματική αύξηση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου, καθώς ένα μέρος του καταναλώνεται επίσης. Δείχνει, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι γεωλογικά εφικτή. Τα βουνά προσέφεραν επίσης στον πλανήτη φώσφορο, σίδηρο και ασβέστιο, απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία κελυφών και σκελετών.

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι τα πρώτα μεγάλα κοιτάσματα φωσφορικών αλάτων εμφανίζονται ακριβώς στο όριο ανάμεσα στην Προκάμβρια και την Κάμβρια περίοδο. Η επίδραση αυτής της διαδικασίας εκτιμάται ότι εκδηλώθηκε σε δύο διαδοχικά στάδια: αρχικά σημειώθηκε μια εντυπωσιακή έκρηξη στην ανάπτυξη των φυκών και των κυανοβακτηρίων και, στη συνέχεια, εμφανίστηκαν ζώα που αξιοποίησαν το αυξημένο οξυγόνο και την αφθονία τροφής.

Σύμφωνα με την ερμηνεία των συγγραφέων, η Dickinsonia —το αρχαιότερο επιβεβαιωμένο ζώο με ορατό με γυμνό μάτι μέγεθος, που έζησε πριν από περίπου 558 εκατομμύρια χρόνια— εμφανίζεται στο ίδιο εξελικτικό σκηνικό με τα ζώα που διέθεταν σκελετό και εμφανίστηκαν πριν από 541 εκατομμύρια χρόνια, καθώς και με τη μεγάλη έκρηξη της βιοποικιλότητας κατά την Κάμβρια περίοδο, πριν από 529 έως 514 εκατομμύρια χρόνια.

Για να γίνει αντιληπτή η χρονική απόσταση, η Κάμβρια περίοδος απέχει από εμάς περισσότερο από διπλάσιο χρονικό διάστημα σε σχέση με την εποχή που εμφανίστηκαν οι πρώτοι δεινόσαυροι. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η διάρκεια. Η παροχή θρεπτικών συστατικών μετά από παλαιότερες περιόδους παγκόσμιων παγετώνων θα ήταν πρόσκαιρη, ενώ το οξυγόνο ανανεώνεται σε διάστημα περίπου δέκα εκατομμυρίων ετών.

Αυτό που χρειαζόταν ήταν μια σταθερή και συνεχής τροφοδοσία, η οποία θα διαρκούσε τουλάχιστον 140 εκατομμύρια χρόνια. Οι οροσειρές διαβρώνονται σε βάθος τεράστιων χρονικών περιόδων. Ακόμη και σήμερα, τα Απαλάχια και τα Ουράλια Όρη, που σχηματίστηκαν πριν από περισσότερα από 250 εκατομμύρια χρόνια, εξακολουθούν να χάνουν υλικό εξαιτίας της διάβρωσης.

Οι ίδιοι οι συγγραφείς, πάντως, θέτουν όρια στα συμπεράσματά τους. Τονίζουν ότι οι συγκρούσεις των ηπειρωτικών πλακών στην Ανταρκτική δεν πυροδότησαν την έκρηξη της ζωής κατά την Κάμβρια περίοδο, αλλά δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή της.

Όπως επισημαίνουν, είναι δύσκολο να θεωρηθεί σύμπτωση το γεγονός ότι η μεγαλύτερη περίοδος εξέλιξης των ζώων συμπίπτει χρονικά με το μεγαλύτερο επεισόδιο δημιουργίας οροσειρών στην ιστορία της Γης. Ωστόσο, παραδέχονται ότι η ύπαρξη των βαθιών γεωλογικών «ριζών» των οροσειρών στην Ανταρκτική συνάγεται από τα ζιρκόνια και δεν έχει επιβεβαιωθεί.