Αν η σύζυγός σας χρησιμοποιούσε τα χρήματα που κερδίζετε με τόσο κόπο για να κακομαθαίνει την κακομαθημένη έφηβή της, ενώ παράλληλα σας έλεγε ψέματα κατάμουτρα, θα βάζατε τέλος στον κοινό τραπεζικό σας λογαριασμό;

Ένας 34χρονος άνδρας και η 37χρονη σύζυγός του παντρεύτηκαν πριν από δύο χρόνια. Εκείνη επέμενε από την αρχή να ανοίξουν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ώστε να συγκεντρώνουν εκεί τα εισοδήματά τους και να διαχειρίζονται μαζί τα χρήματά τους. Υπάρχει, όμως, μια σημαντική λεπτομέρεια: Σχεδόν όλα τα χρήματα που καταλήγουν στον κοινό λογαριασμό προέρχονται από εκείνον, καθώς ο ίδιος κερδίζει αρκετά περισσότερα από τη σύζυγό του!

Το ερχόμενο φθινόπωρο, η 17χρονη κόρη της συζύγου του πρόκειται να ξεκινήσει τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο. Τον τελευταίο καιρό, όμως, η συμπεριφορά της απέναντι τόσο στον ίδιο όσο και στη μητέρα της είναι τόσο αγενής και προκλητική, που η σύζυγός του αποφάσισε να βάλει επιτέλους όρια!

Της ξεκαθάρισε, λοιπόν, ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις εξόδους και τις διασκεδάσεις της, μέχρι να ζητήσει συγγνώμη. Τι εννοούσε με αυτό; Ότι δεν θα της έδινε πλέον χρήματα για να βγαίνει με τις φίλες της ή να παραγγέλνει πρόχειρο φαγητό. Δεν επρόκειτο, φυσικά, να της στερήσει τα βασικά αγαθά ή όσα πραγματικά είχε ανάγκη. Άλλωστε, τα περισσότερα έξοδα της κόρης της τα αναλαμβάνει ο πρώην σύζυγός της.

Της έκοψε το χαρτζιλίκι λόγω αγένειας, αλλά η τιμωρία κράτησε… όσο μια καλοκαιρινή μπόρα

Ο 34χρονος συμφώνησε απόλυτα με αυτή την απόφαση και τη στήριξε. Η σύζυγός του, όμως, δεν άργησε να αναιρέσει την τιμωρία που η ίδια είχε επιβάλει! Ισχυρίστηκε ότι η κόρη της έδειχνε πλέον με τη συμπεριφορά της πως είχε αλλάξει προς το καλύτερο, παρόλο που δεν είχε μπει καν στον κόπο να ζητήσει συγγνώμη!

«Της είπα ότι θεωρούσα πως ήταν υπερβολικά επιεικής, καθώς είχα παρατηρήσει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: η κόρη της φερόταν με ασέβεια και ξαφνικά άλλαζε συμπεριφορά κάθε φορά που ήθελε κάτι από τη μητέρα της. Εκείνη συμφώνησε μαζί μου, αλλά στην πράξη δεν σταμάτησε ποτέ να τη στηρίζει οικονομικά», εξήγησε ο 34χρονος.

«Το ανακάλυψα εντελώς τυχαία. Η σύζυγός μου σκρόλαρε στο κινητό της δίπλα μου και, ξαφνικά, εμφανίστηκαν μπροστά στα μάτια μου οι πληρωμές μέσω Apple Cash που είχε στείλει στην κόρη της. Μόλις κατάλαβε ότι τις είχα δει, έκλεισε βιαστικά τη συνομιλία! Δεν έβγαλα στιγμιότυπα οθόνης ούτε έψαξα κρυφά το κινητό της. Απλώς έπεσα πάνω σε κάτι που προφανώς δεν ήθελε να δω».

«Για να είμαι ξεκάθαρος, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με το να στηρίζει οικονομικά την κόρη της. Αυτό που με ενοχλεί είναι τα ψέματα! Αργότερα, τη ρώτησα ευθέως αν εξακολουθούσε να της στέλνει χρήματα, δίνοντάς της την ευκαιρία να πει την αλήθεια. Εκείνη, όμως, το αρνήθηκε. Όταν της είπα ότι γνώριζα πως συνέχιζε να τη βοηθά οικονομικά, όχι μόνο θύμωσε, αλλά αρνήθηκε τα πάντα για δεύτερη φορά!»

Την έπιασε στα ψέματα, εκείνη αρνείται τα πάντα και τώρα φοβάται ότι η αποκάλυψη θα τινάξει τον γάμο τους στον αέρα

Ο 34χρονος ήλπιζε ότι η σύζυγός του θα παραδεχόταν επιτέλους την αλήθεια και θα ομολογούσε τι συνέβαινε πίσω από την πλάτη του. Εκείνη, όμως, δεν έκανε ποτέ το παραμικρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση! Τώρα, ο ίδιος φοβάται ότι αν επαναφέρει το θέμα και της αποκαλύψει τι ακριβώς είδε στην οθόνη του κινητού της, η συζήτηση θα εξελιχθεί σε έναν εκρηκτικό καβγά με απρόβλεπτες συνέπειες!

Αυτό, όμως, που τον εξοργίζει περισσότερο απ’ όλα είναι η απίστευτη υποκρισία της συζύγου του! Εκείνη παρακολουθεί στενά κάθε του έξοδο και, αν τολμήσει να ξοδέψει κάτι παραπάνω για τον εαυτό του, σπεύδει αμέσως να του κάνει παρατήρηση και να του βάλει τις φωνές!

Ακόμη κι όταν αγοράζει κάτι απολύτως απαραίτητο, η σύζυγός του δεν παραλείπει να σχολιάσει την τιμή! Με λίγα λόγια, εκείνος πρέπει να ζητά την άδειά της για να ξοδέψει τα δικά του χρήματα, ενώ εκείνη τα χρησιμοποιεί με απόλυτη ελευθερία, χωρίς καν να μπαίνει στον κόπο να του εξηγήσει πού πηγαίνουν!

«Κάθε φορά που προσπαθώ να εκφράσω τις ανησυχίες μου, εκείνη συνήθως αρνείται τα πάντα, μου λέει ότι τα φαντάζομαι και αρχίζει να μου πετάει στη μούρη λάθη που έχω κάνει στο παρελθόν. Ακούω συνεχώς φράσεις όπως “όλο κάτι βρίσκεις να σε ενοχλεί” ή “ίσως τελικά να μην ήταν γραφτό να παντρευτούμε, αν είναι τόσο δύσκολο να είμαστε μαζί”», συνέχισε ο 34χρονος.

«Φοβάμαι ότι αν της πω πως σκοπεύω να μεταφέρω τα χρήματά μου σε άλλον λογαριασμό, θα αντιδράσει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Σκέφτομαι, λοιπόν, να μεταφέρω τα χρήματά μου σε έναν ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό και να της ξεκαθαρίσω ότι η απόφασή μου δεν έχει να κάνει με την κόρη της. Είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να είναι ειλικρινής μαζί μου σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μας, και αυτό με κάνει να αισθάνομαι εξαιρετικά άβολα με την ιδέα να μοιραζόμαστε έναν κοινό λογαριασμό».

Φαίνεται πως ήρθε η ώρα να πάρει τα χρήματά του από τον κοινό λογαριασμό και να τα μεταφέρει κάπου όπου η σύζυγός του δεν θα έχει πρόσβαση! Άλλωστε, είναι απαράδεκτο εκείνη να του κάνει συνεχώς παρατηρήσεις για το πώς ξοδεύει το δικό του εισόδημα, την ίδια στιγμή που του λέει ψέματα κατάμουτρα για το πώς ξοδεύει τα δικά του χρήματα!

Θα έπρεπε απλώς να μεταφέρει τα χρήματά του σε έναν ξεχωριστό λογαριασμό και να περιμένει να δει αν η σύζυγός του θα του ζητήσει εξηγήσεις! Το γεγονός ότι είστε παντρεμένοι με κάποιον δεν του δίνει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα να ελέγχει τα χρήματά σας και να αποφασίζει πώς θα τα διαχειρίζεστε.