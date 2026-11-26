Η Καππαδοκία, διάσημη σε όλο τον κόσμο για τους εντυπωσιακούς, σμιλεμένους από τον άνεμο βράχους και τις υπόγειες πολιτείες της, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι κρύβει ανεξερεύνητους θησαυρούς σε κάθε της γωνιά.

Μια απλή πεζοπορία στην ευρύτερη περιοχή έμελλε να φέρει στο φως ένα ασυνήθιστο ταφικό μνημείο, το οποίο παρέμενε άγνωστο στους ειδικούς μέχρι σήμερα. Δύο ερευνητές εντόπισαν στο Ντεβελί, στην κεντρική Τουρκία, έναν τάφο λαξευμένο πριν από περίπου 2.000 χρόνια στην κορυφή ενός βράχου σε σχήμα μανιταριού — ένα εύρημα που δεν έχει μελετηθεί ακόμη από αρχαιολόγους και βρίσκεται δίπλα σε έναν ταμιευτήρα νερού, πολύ κοντά σε ένα χεττιτικό ανάγλυφο ηλικίας άνω των 3.200 ετών.

Κανένας αρχαιολόγος δεν έχει μελετήσει ακόμη το εύρημα, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε έναν ταμιευτήρα νερού και κοντά σε ένα χεττιτικό ανάγλυφο ηλικίας άνω των 3.200 ετών. Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, ο Γιλμάζ Τσελίκ (Yılmaz Çelik), ιδιοκτήτης του τοπικού καναλιού FraktınTv, και ο ερευνητής και συγγραφέας Νεζίρ Οτεγκέν (Nezir Ötegen) ξεκίνησαν να περπατούν στις βόρειες πλαγιές του ταμιευτήρα Γκιουμουσορέν (Gümüşören), στην περιοχή του Ντεβελί (επαρχία Καισάρειας, Τουρκία).

Ετοίμαζαν προωθητικό υλικό για μια περιοχή με σπήλαια της ρωμαϊκής εποχής και, καθώς κατέγραφαν τα ιστορικά σημεία γύρω τους, σταμάτησαν μπροστά σε έναν βράχο που έμοιαζε με γιγάντιο μανιτάρι. Είχε ύψος περίπου πέντε μέτρα και στην κορυφή του υπήρχε μια χειροποίητη, λαξευμένη ορθογώνια κοιλότητα. Οι δύο άνδρες γνωστοποίησαν το εύρημα μεταξύ 22 και 23 Νοεμβρίου με διάφορες αναρτήσεις στο Facebook, ενώ αργότερα ο τουρκικός Τύπος αναπαρήγαγε τις δηλώσεις του Οτεγκέν.

Σύμφωνα με αυτές τις αναρτήσεις, ο βράχος βρίσκεται στην τοποθεσία Μενενγκί (Menengi), στη συνοικία Γενίτζε (Yenice). Ο Οτεγκέν ζήτησε από τις αρχές να καταχωριστεί το μνημείο ως προστατευόμενος χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς και να μελετηθεί με ακαδημαϊκές μεθόδους. Οι πηγές που εξετάστηκαν δεν αναφέρουν καμία επίσκεψη από αρχαιολόγους ή γεωλόγους μέχρι στιγμής.

Ο βράχος-μανιτάρι που έκρυβε έναν αρχαίο τάφο

Οι βράχοι-μανιτάρια, γνωστοί στην Τουρκία και ως «τραπέζια του διαβόλου», σχηματίζονται όταν η πιο μαλακή βάση διαβρώνεται νωρίτερα από την πολύ πιο σκληρή κορυφή, η οποία καταλήγει να μοιάζει με καπέλο. Όπως εξηγούν οι ερευνητές που έκαναν την ανακάλυψη, ο άνεμος μεταφέρει κόκκους άμμου που φθείρουν το τμήμα σε ύψος ενός έως δύο μέτρων πάνω από το έδαφος, ενώ το νερό ολοκληρώνει τη διαδικασία.

Επίσης, διακρίνουν αυτούς τους βράχους από τις περίφημες «νεραϊδοκαμινάδες» της Καππαδοκίας, τον σχηματισμό των οποίων αποδίδουν κυρίως στη διάβρωση από το νερό. Αυτή είναι η εξήγηση των δύο ερευνητών και είναι μάλλον απλουστευμένη, καθώς η γεωλογία κάνει συνήθως λόγο για διαφορική διάβρωση, όπου δρουν ταυτόχρονα πολλοί παράγοντες.

Όσον αφορά την ηλικία του βράχου, την τοποθετούν στην Εποχή των Παγετώνων, αν και καμία δημοσιευμένη μελέτη δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Αυτό που όντως υποστηρίζει ο Οτεγκέν είναι ότι το «μανιτάρι» σχηματίστηκε πολύ νωρίτερα από τον τάφο.

Η τεχνική του λαξευτού τάφου σε σχήμα σκάφης

Η κοιλότητα στο «καπέλο» του βράχου είναι αυτό που τα κείμενα αποκαλούν tekne mezar στα τουρκικά και χαμοσόριον (chamosorion) στην αρχαία ελληνική ορολογία. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο όρυγμα λαξευμένο απευθείας στο μητρικό πέτρωμα, σαν μια πέτρινη μπανιέρα, όπου τοποθετούνταν η σορός και το οποίο στη συνέχεια σφραγιζόταν με μια πλάκα. Στη Μικρά Ασία δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο.

Μια μελέτη για τους τάφους της περιοχής της Όλβας, στην Κιλικία, καταγράφει χαμοσόρια που χρονολογούνται στη ρωμαϊκή περίοδο και μεταγενέστερα, ενώ μια έρευνα για τις ταφές εντός των πόλεων της Μικράς Ασίας επισημαίνει ότι δεν είναι ασυνήθιστα ούτε στην Καρία ή την Πισιδία.

Οι σημειώσεις των Τσελίκ και Οτεγκέν αποδίδουν σε «ειδικούς» διάφορους λόγους για την επιλογή μιας τέτοιας τοποθεσίας. Ηγεμόνες, στρατιωτικοί διοικητές και ευγενείς της ρωμαϊκής εποχής φέρονται να αναζητούσαν ψηλούς βράχους που δέσποζαν στην κοιλάδα και ήταν ορατοί σε όλους, ως σύμβολο κοινωνικού κύρους.

Το ύψος και η απομόνωση θα κρατούσαν επίσης μακριά τα άγρια ζώα και θα δυσκόλευαν τη σύληση, ενώ ένα πολύ βαρύ πέτρινο καπάκι θα ολοκλήρωνε την προστασία. Οι γκρεμοί και οι όχθες ποταμών, όπως η κοιλάδα του ποταμού Ζαμαντί (Zamantı), βιώνονταν επίσης ως ιεροί τόποι, μέσα από τους οποίους η ψυχή περνούσε στον άλλο κόσμο. Καθώς δεν αναφέρεται κανένα συγκεκριμένο όνομα ή μελέτη, πρόκειται για ερμηνείες που μένει να επαληθευτούν.

Ωστόσο, μια λεπτομέρεια δεν ταιριάζει απόλυτα. Οι σημειώσεις κάνουν λόγο για ένα βαρύ καπάκι, αλλά ο Οτεγκέν δήλωσε στον Τύπο ότι αυτοί οι τάφοι διαθέτουν συνήθως καπάκι, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση η κοιλότητα είναι ανοιχτή.

Στα ίχνη των Χετταίων: Η ιστορική κληρονομιά της κοιλάδας

Ο βράχος βρίσκεται σε μια περιοχή με μακραίωνη ιστορία. Σύμφωνα με τον Οτεγκέν, σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το βραχώδες ανάγλυφο του Φρακτίν (ή Φιρακτίν – Fraktın), το οποίο λαξεύτηκε τον 13ο αιώνα π.Χ. στο τοίχωμα μιας χαράδρας με θέα στο όρος Ερτζιγές (Erciyes – τον αρχαίο Αργαίο), το μεγάλο ηφαίστειο της περιοχής.

Έχει διαστάσεις περίπου 1,3 επί 3,2 μέτρα και απεικονίζει τον Χετταίο βασιλιά Χατουσίλι Γ΄, ο οποίος βασίλεψε περίπου από το 1267 έως το 1237 π.Χ., να προσφέρει σπονδή νερού μπροστά στον θεό της καταιγίδας, καθώς και τη σύζυγό του, βασίλισσα Πουντουχέπα, να πράττει το ίδιο μπροστά στη θεά του ήλιου, Χεμπάτ.

Ορισμένα λουβικά ιερογλυφικά σύμβολα προσδιορίζουν την ταυτότητα κάθε μορφής. Επειδή ο βασιλιάς φορά ένα κωνικό κάλυμμα κεφαλής με κέρατα, χαρακτηριστικό των θεών, εκτιμάται ότι το ανάγλυφο φιλοτεχνήθηκε μετά τον θάνατό του, την εποχή του γιου του, Τουδαλίγια Δ΄. Περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Άρτσιμπαλντ Σέις (Archibald Sayce) το 1880, ενώ ένα αντίγραφό του φυλάσσεται στο Μουσείο της Καισάρειας.

Περίπου 1.250 χρόνια χωρίζουν αυτό το ανάγλυφο από τον υποτιθέμενο ρωμαϊκό τάφο. Η Καππαδοκία έγινε ρωμαϊκή επαρχία το 17 μ.Χ., επί αυτοκράτορα Τιβερίου, επομένως ένας «ρωμαϊκός» τάφος ηλικίας περίπου 2.000 ετών θα εντασσόταν στις πρώτες δεκαετίες εκείνης της παρουσίας.

Ο Οτεγκέν προσθέτει ότι η περιοχή αποτελούσε σημαντικό οικισμό κατά τη χεττιτική και τη ρωμαϊκή εποχή και αναφέρει και άλλες κοντινές τοποθεσίες, όπως τα σπήλαια Τσιντσίν (Çinçin), το σπήλαιο Ντιρεκλί (Direkli — που ήταν και ο προορισμός της συγκεκριμένης διαδρομής) και, απέναντι στην κοιλάδα, τους λαξευτούς τάφους του Τσουκουριούρτ (Çukuryurt).

Ένα τοπίο που ο ταμιευτήρας άλλοτε βυθίζει και άλλοτε αποκαλύπτει

Ο βράχος βρίσκεται στην όχθη του ταμιευτήρα Γκιουμουσορέν (Gümüşören), ο οποίος εγκαινιάστηκε το 2015 και αρδεύει περίπου 570.000 στρέμματα της πεδιάδας του Ντεβελί. Οι Τσελίκ και Οτεγκέν τονίζουν ότι παλαιότερα δεν υπήρχε φράγμα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Τον Οκτώβριο του 2025, κατά τη διάρκεια μιας ξηρασίας την οποία ο διευθυντής της εγκατάστασης, Τζεμαλετίν Γιλντίζ (Cemalettin Yıldız), χαρακτήρισε πρωτοφανή, η στάθμη του νερού έπεσε στο 27% της χωρητικότητάς του και τα παλιά χωριά Γενίτζε (Yenice) και Τσουκουριούρτ (Çukuryurt), καθώς και οι περιοχές Μπεσκαρντεσλέρ (Beşkardeşler) και Μενενγκί (Menengi), επανεμφανίστηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Η Μενενγκί είναι ακριβώς η περιοχή όπου βρίσκεται ο βράχος. Υπάρχει μια περίεργη σύμπτωση. Ο Οτεγκέν τοποθετεί την τοποθεσία σε υψόμετρο περίπου 1.297 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ ο Γιλντίζ δήλωσε στο πρακτορείο ότι ο ταμιευτήρας μπορεί να αποθηκεύσει νερό, το πολύ, έως το ίδιο ακριβώς υψόμετρο.

Αν και οι δύο αριθμοί αναφέρονται στο ίδιο επίπεδο, ο βράχος θα βρισκόταν πάνω στη γραμμή που φτάνει το νερό όταν ο ταμιευτήρας είναι γεμάτος, ωστόσο οι πηγές δεν αναφέρουν αν καλύπτεται ποτέ.

Παγκόσμια πρωτιά ή υπερβολή; Τι ισχύει και τι μένει να ερευνηθεί

Η πρώτη ανάρτηση των ερευνητών παρουσιάζει το εύρημα ως έναν «βράχο-μανιτάρι με τάφο» χωρίς καταγεγραμμένο αντίστοιχο στον κόσμο. Στη συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων DHA, ο Οτεγκέν είναι πιο επιφυλακτικός.

Αναγνωρίζει ότι βράχοι σε σχήμα μανιταριού υπάρχουν σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά θεωρεί ότι ο τάφος στην κορυφή τού προσδίδει ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό και ότι το σύνολο προσθέτει κάτι νέο στη βιβλιογραφία για τη γεωλογική κληρονομιά. Η ταφή των νεκρών σε ψηλά σημεία δεν είναι καινούργια ιδέα στη Μικρά Ασία.

Στη Λυκία, στα νοτιοδυτικά, οι τοπικοί ηγεμόνες ανήγειραν ταφικούς πεσσούς με τον ταφικό θάλαμο στην κορυφή, με πιο γνωστό παράδειγμα το «Μνημείο των Αρπυιών» στην Ξάνθο, το οποίο είχε αρχικά ύψος πάνω από οκτώ μέτρα. Η διαφορά είναι ότι εκεί ο πεσσός είχε ανεγερθεί από ανθρώπινο χέρι, ενώ στο Ντεβελί η βάση αποτελεί ένα τυχαίο φυσικό φαινόμενο.

Το αν υπάρχει κάποιο πιο κοντινό παράλληλο αλλού είναι κάτι που μόνο οι ειδικοί μπορούν να απαντήσουν, και οι πηγές δεν αναφέρουν καμία συστηματική έρευνα. Ούτε, όμως, υπάρχει κάποια βέβαιη χρονολόγηση.

Η «ρωμαϊκή περίοδος» και τα «περίπου 2.000 χρόνια» αποτελούν εκτίμηση του Οτεγκέν. Ούτε οι σημειώσεις ούτε ο Τύπος αναφέρουν επιγραφές, υλικά ή ανασκαφές που να την τεκμηριώνουν, και ο ίδιος ο Οτεγκέν επιμένει ότι πρέπει πρώτα να μελετηθεί ο τάφος και στη συνέχεια ο βράχος.

Όσο αναμένεται η παρέμβαση των αρμόδιων φορέων, δύο ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά: ποιος αφαίρεσε το καπάκι —και πότε— και γιατί ένας τόσο ευδιάκριτος τάφος, σε μια τόσο πολυσύχναστη κοιλάδα, δεν εμφανίζεται, απ’ όσο είναι γνωστό, σε κανένα επίσημο αρχείο καταγραφής.