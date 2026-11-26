Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρίσκεται πλέον η Εθνική Ελλάδας στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, καθώς γνώρισε την ήττα με 92-88 από τη Γεωργία στο T-Center, έπειτα από ένα ματς που κρίθηκε στην παράταση.

Η ελληνική ομάδα πάλεψε μέχρι τέλους σε μια αναμέτρηση με ένταση και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που τόσο χρειαζόταν. Μάλιστα, στην παράταση είχε την ευκαιρία να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση, όμως ένα αντιαθλητικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο αποδείχθηκε καθοριστικό και έβαλε ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες της για τη νίκη.

Πλέον, τα περιθώρια έχουν στενέψει ασφυκτικά για τη «γαλανόλευκη», η οποία χρειάζεται ένα εξαιρετικά δύσκολο συνδυασμό αποτελεσμάτων για να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης. Το πρώτο εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει είναι αυτό της Ισπανίας, την οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κυριακή (29/11, 19:00), ενώ τον Φεβρουάριο ακολουθεί η αναμέτρηση με την Ουκρανία.

Η Ελλάδα καλείται ουσιαστικά να κάνει το απόλυτο στα παιχνίδια που απομένουν απέναντι σε Ισπανία και Ουκρανία, περιμένοντας παράλληλα ευνοϊκά αποτελέσματα από τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας, με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκο Χουγκάζ να ακολουθούν, έχοντας επίσης διψήφιο αριθμό πόντων.

Η Εθνική μπήκε στο παρκέ με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της, επιλέγοντας να τροφοδοτήσει τους ψηλούς της και να εκμεταλλευτεί παράλληλα την εκτελεστική ικανότητα του Τάιλερ Ντόρσεϊ από την περιφέρεια. Ο γκαρντ της Ελλάδας έδωσε σημαντικές λύσεις στο ξεκίνημα, με τη «γαλανόλευκη» να αποκτά προβάδισμα τεσσάρων πόντων στα μισά της πρώτης περιόδου. Η συνέχεια ήταν ακόμη καλύτερη για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, καθώς η πίεση στην άμυνα και οι σωστές επιλογές στην επίθεση τού επέτρεψαν να κλείσει το δεκάλεπτο στο +7 (27-20).

Η εικόνα άλλαξε στη δεύτερη περίοδο, με τη Γεωργία να βρίσκει ρυθμό πίσω από τα 6,75 μ. και να εκμεταλλεύεται τα αμυντικά κενά της ελληνικής ομάδας. Οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο εξανέμισαν γρήγορα τη διαφορά, αλλά πέρασαν και μπροστά στο σκορ (29-30). Η Ελλάδα προσπάθησε να απαντήσει με ενέργεια και ένταση στο παιχνίδι της, ωστόσο τα λάθη δεν της επέτρεψαν να διατηρήσει τον έλεγχο. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τη Γεωργία να προηγείται με 41-38.

Στην επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι Γεωργιανοί συνέχισαν να πιέζουν, όμως η Εθνική έβγαλε αντίδραση. Με τον Κώστα Παπανικολάου να δίνει λύσεις και τον Καλαϊτζάκη να ολοκληρώνει την προσπάθεια της ελληνικής αντεπίθεσης, η Ελλάδα ανέκτησε το προβάδισμα (59-57). Ωστόσο, δύο διαδοχικά καλάθια των φιλοξενούμενων διαμόρφωσαν το 61-59 υπέρ τους, με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος.

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα και καμία να μην μπορεί να ξεφύγει. Ο Τολιόπουλος έδωσε σημαντική επιθετική ώθηση στην Ελλάδα, ενώ η άμυνα της Εθνικής έφερε ξανά το παιχνίδι σε ισορροπία. Η Γεωργία, πάντως, εκμεταλλεύτηκε ορισμένες κακές επιλογές των γηπεδούχων και βρέθηκε στο +4, αναγκάζοντας τον Σπανούλη να καλέσει τάιμ άουτ.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα η Εθνική έδειξε χαρακτήρα. Μετά από κλέψιμο, ο Ντόρσεϊ κέρδισε δύο βολές, ευστόχησε στη μία, ενώ στη συνέχεια οι Γεωργιανοί δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις δικές τους ευκαιρίες από τη γραμμή. Η Ελλάδα έμεινε ζωντανή και στην επόμενη επίθεσή της ο Ντόρσεϊ κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρεις πόντους. Παρά την απώλεια της πρώτης βολής, ευστόχησε στις δύο επόμενες και έφερε το ματς στα ίσα (75-75), με την τελευταία επίθεση της Γεωργίας να μην βρίσκει στόχο. Έτσι, η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο η Ελλάδα ξεκίνησε δυναμικά, με τον Μήτογλου να σκοράρει με κάρφωμα, πριν αποχωρήσει λόγω τραυματισμού. Ο Τολιόπουλος έδωσε συνέχεια στο καλό ξεκίνημα, ενώ ο Λούντζης με προσωπικό σερί πέντε πόντων έφερε την Εθνική στο +7, δημιουργώντας την αίσθηση ότι η νίκη βρίσκεται κοντά. Η Γεωργία, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Τα διαδοχικά λάθη και το αντιαθλητικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο αποδείχθηκαν καθοριστικά στο φινάλε της παράτασης, με την Εθνική να χάνει μέσα από τα χέρια της μια νίκη που έμοιαζε να πλησιάζει. Έτσι, η «γαλανόλευκη» γνώρισε μια οδυνηρή ήττα (88-92) και πλέον χρειάζεται ένα μικρό θαύμα για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 38-41, 59-61, 75-75 (κ.δ.), 88-92.