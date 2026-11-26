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Η Άννα Βίσση φαίνεται να έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην μεγάλη και επιτυχημένη πορεία της στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, ύστερα από τα όσα έχουν γίνει εδώ και κάποιους μήνες με τον Νίκο Καρβέλα, με τον οποίο είχαν γράψει μαζί ιστορία στον κόσμο του πενταγράμμου.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια με την μαγική φωνή, την σπουδαία καριέρα και τους χιλιάδες θαυμαστές, αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα, και πριν από λίγες ώρες με μία ανάρτησή της στο Instagram, ενθουσίασε το μεγάλο και πιστό της κοινό.

Συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση δημοσίευσε με την μορφή του story, μία φωτογραφία της στην οποία την βλέπουμε να ηχογραφεί στο «Bentley House Studios».

Η επιτυχημένη καλλιτέχνις τραγουδάει μπροστά από ένα μικρόφωνο, ενώ έχει κλείσει τα μάτια της, ζώντας τη στιγμή της ερμηνείας.

«Αυτό το συναίσθημα…», έχει γράψει στο story της, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Καρβέλας σήμερα (26/11) κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», το οποίο αποτελείται από 14 τραγούδια.

Μάλιστα, ένα μέρος του κόσμου φαίνεται πως ακούει προσεχτικά τους στίχους ορισμένων κομματιών, σε μία προσπάθεια να καταλάβει αν κάποιο αφορά την Άννα Βίσση, με την οποία για πολλές δεκαετίες συμπορεύτηκαν στον χώρο της μουσικής, αλλά πλέον προχωρούν χωριστά.