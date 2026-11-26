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Νέο επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στους δρόμους της Ελλάδα. Συγκεκριμένα στην εθνική οδό Κορίνθου-Τριπόλεως, οδηγός αυτοκινήτου που βρισκόταν στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας έβαλε όπισθεν.

Σύμφωνα με τον ALPHA, στο ύψος του Σπαθοβουνίου ο ασυνείδητος οδηγός σταμάτησε ξαφνικά στην αριστερή λωρίδα, έβαλε όπισθεν και κινείτο ανάποδα αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους οδηγούς. Ο λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο σταθμό, ότι ο οδηγός έχασε την έξοδο που οδηγούσε στον επόμενο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ).

Ο οδηγός αναζητείται από την Τροχαία.