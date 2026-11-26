Απορρίπτει τις κατηγορίες που φέρονται να του αποδίδονται για την υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης.

Σε ανακοίνωση του εξέδωσε, αναφέρει:

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει, σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά. Επί του παρόντος, αυτά επαρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».