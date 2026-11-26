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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης στο Αγρίνιο, καθώς η 15χρονη κατήγγειλε στις αστυνομικές Αρχές ότι η μητέρα της την εξέδιδε σε άνδρες της ευρύτερης περιοχής από την ηλικία των 8 ετών.

Το κορίτσι, μην αντέχοντας πλέον όσα καταγγέλλει ότι βίωνε επί χρόνια, απευθύνθηκε στην αστυνομία του Αγρινίου, αποκαλύπτοντας την υπόθεση και κατονομάζοντας περίπου 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και τους δύο γονείς του.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον επτά συλλήψεις, ενώ οι γονείς της ανήλικης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μαστροπεία σε βαθμό κακουργήματος.

Το ζευγάρι είχε απασχολήσει τις Αρχές και πριν από λίγες ημέρες, καθώς είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερο.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του μικρού χωριού όπου διέμενε η οικογένεια, κανείς δεν είχε αντιληφθεί όσα καταγγέλλει σήμερα η 15χρονη.

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Είχε καταγγείλει από το 2020 ότι την ξυλοκοπούσαν οι γονείς της

Ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο που προκύπτει για την υπόθεση αφορά καταγγελία της ανήλικης ήδη από το 2020 για σωματική κακοποίηση από τους γονείς της.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί είχε καταγγείλει ότι οι γονείς του το ξυλοκοπούσαν, ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ενώ κατά την εξέταση που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο εντοπίστηκαν εκχυμώσεις στην πλάτη της.