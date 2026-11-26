«Η παράδοση της ανακύκλωσης στους μεγαλοεπιχειρηματίες εξέθρεψε το σκάνδαλο με τα “σπιτάκια”», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Το νέο σκάνδαλο με τα περιβόητα ‘σπιτάκια της ανακύκλωσης’, που το καθένα τους κόστιζε στον λαό εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, έχει καταγγελθεί από τους εκλεγμένους του ΚΚΕ ήδη από το 2023, μαζί με την πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που το εξέθρεψε, δηλαδή την παράδοση της ανακύκλωσης, όπως και άλλων έργων και υποδομών, στους μεγαλοεπιχειρηματίες».

«Οι εργαζόμενοι που δίκαια εξοργίζονται με το πινγκ πονγκ των σκανδάλων των εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και με τον προεκλογικό ψευτοκαβγά κυβέρνησης, κόμματος Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ για το “ποιος είναι περισσότερο διεφθαρμένος”, έχουν επιλογή: να παλέψουν για να απαλλαγούν μια και καλή από το σάπιο σύστημα της σήψης και της διαφθοράς», καταλήγει το ΚΚΕ.