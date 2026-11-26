Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου η οικογένεια του Gordon Ramsay μεγάλωσε, καθώς η κόρη του, Holly, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Τον ερχομό του μωρού δημοσιοποίησε η νέα μητέρα, με ανάρτησή της στο Instagram, ενώ post για το χαρμόσυνο γεγονός έκανε και ο παππούς και παγκοσμίου φήμης σεφ.

Στη δημοσίευσή της, η Holly Ramsay-Peaty, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μερικές φωτογραφίες της κόρης της. Σε αυτές, βλέπουμε το νεογέννητο μωρό μαζί με τους γονείς του.

«Daphne June Ramsay-Peaty, καλώς ήρθες στον κόσμο. 25/11/2026. Θα είσαι για πάντα το όμορφο κοριτσάκι μας και η μικρή αδελφή του George. Ευχαριστούμε όλους τους γιατρούς, νοσηλευτές και μαίες που φρόντισαν να είμαστε ασφαλείς, υγιείς και ευτυχισμένοι. Θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες», ανέφερε η νέα μητέρα στην ανάρτησή της, στην οποία αποκάλυψε και το όνομα της κόρης της.

Post για το νέο μέλος της οικογένειάς του, έκανε και ο Gordon Ramsay, ο οποίος κοινοποίησε μία φωτογραφία της κόρης, της εγγονής και του γαμπρού του, από την στιγμή του τοκετού.