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Νοσηρή υπόθεση σε περιοχή του Αγρινίου, όπου ζευγάρι φέρεται να εξέδιδε την ανήλικη κόρη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, το ζευγάρι στην περιοχή της Τριχωνίδας, εμφανίζεται να εξέδιδε την κόρη του, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται πάνω από δέκα άτομα από την περιοχή. Όλα έχουν προσαχθεί στην αστυνομία.

Οι γονείς της κοπέλας τελούσαν ήδη σε καθεστώς σύλληψης για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ το κορίτσι είναι 15 ετών.

Στο Παναιτώλιο από χθες, Τετάρτη, επικρατεί μεγάλη αναστάτωση λόγω των ερευνών που έχουν γίνει ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το φερόμενο θύμα έχει μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν εκτελεστεί μετά την εισαγγελική εντολή, οκτώ εντάλματα σύλληψης μέχρι στιγμής, αλλά αναμένεται να εκδοθούν και άλλα. Ο αριθμός τους, αναμένεται να φτάσει τα 15.

Απο την ιατροδικαστική έρευνα επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν έχει διαπιστωθεί βιασμός ούτε όμως ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη, οπότε οι διώξεις αφορούν σε ασελγείς πράξεις.