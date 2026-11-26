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Ραντεβού με μια καθοριστική αναμέτρηση δίνει απόψε (26/11, 20:00) η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών, καθώς φιλοξενεί τη Γεωργία στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Mundobasket 2027.

Η ελληνική ομάδα επιθυμεί να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών, μετά τη σημαντική νίκη στο ίδιο γήπεδο με 108-106 κόντρα στην Ισπανία στο προηγούμενο «παράθυρο», ώστε να φτάσει ακόμη πιο κοντά στο να πάρει το δρόμο για το Κατάρ, μετρώντας αυτή τη στιγμή 4-4 σε οκτώ αγώνες, ενώ τρεις μέρες αργότερα (29/11, 19:00) θα αγωνιστεί στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα απέναντι στην Ισπανία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, θα έχει στη διάθεσή του για τη δωδεκάδα της αναμέτρησης, τους:

Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός),

Μιχάλη Λούντζη (Μαρούσι),

Βασίλη Τολιόπουλο (Άρη),

Νίκο Χουγκάζ (ΠΑΟΚ),

Παναγιώτη Καλαϊτζάκη (Παναθηναϊκός),

Κώστα Παπανικολάου (Ολυμπιακός),

Όμηρο Νετζήπογλου (Ολυμπιακός),

Αντώνη Καραγιαννίδη (Ολυμπιακός),

Κώστα Αντετοκούνμπο (Άρης),

Θανάση Αντετοκούνμπο (Άρης),

Ντίνο Μήτογλου (Παναθηναϊκός) και

Αλέξανδρο Νικολαΐδη (Περιστέρι).

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Η Γεωργία, στην αντίπερα όχθη, έχει ρεκόρ 5-3 σε οκτώ αγώνες συνολικά και προέρχεται επίσης από νίκη, με «διπλό» στην Πορτογαλία με 98-90 στο προηγούμενο «παράθυρο».

Ο Αλεξάνταρ Τζίκιτς θα έχει στη διάθεσή του, τους Αλεξάντρε Μερκβιλάτζε (Γκρόνινγκεν), Μαρκίζ Ριντ (Μπαχτσεσεχίρ), Ράτι Αντρονικασβίλι (Ανδόρα), Κάκαμπερ Τζιντσαράτζε (Μαργκβέτι), Γκιόργκι Κομπακίτζε (VSA), Ουίλι Ισιάνι (Κουτάισι), Ντούντα Σανάτζε (Μαγιόρκα), Γκιόργκι Τζουρτζιλάτζε (Καβκάσια), Γκεόργκε Κορσάντια (Αλικάντε), Αλεξάντρε Πεβάτζε (Τιζόνα), Τορνίκε Σενγκέλια (Ντουμπάι) και Γκιόργκι Οχκικίτζε (Μπατούμι).

Το πρόγραμμα του ομίλου (26/11)

Μαυροβούνιο-Ισπανία 19:00

Ελλάδα-Γεωργία 20:00

Πορτογαλία-Ουκρανία 21:00

Βαθμολογία

Ουκρανία 6-2 Ισπανία 5-3 Γεωργία 5-3 Πορτογαλία 4-4 Ελλάδα 4-4 Μαυροβούνιο 4-4

Επόμενη αγωνιστική (29/11)

Γεωργία-Πορτογαλία 17:30

Ουκρανία-Μαυροβούνιο 18:30

Ισπανία-Ελλάδα 19:00

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί δέκα φορές στο παρελθόν σε επίπεδο Ανδρών, με την Ελλάδα να έχει την υπεροχή με εννέα νίκες, ενώ έχει κερδίσει και τα τρία μεταξύ τους παιχνίδια σε Ευρωμπάσκετ.

Αναλυτικά οι προηγούμενες συναντήσεις των δύο ομάδων

28/02/1996 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (ΟΑΚΑ) 100-66

26/02/1997 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Τιφλίδα) 65-61

26/08/2005 Φιλικό (Μπράουνσβαϊγκ) 82-71

12/09/2011 Ευρωμπάσκετ (Βίλνιους) 73-60

08/09/2015 Ευρωμπάσκετ (Ζάγκρεμπ) 79-68

23/08/2017 Τουρνουά Ακρόπολις (ΟΑΚΑ) 71-72

16/09/2018 Προκριματικά Παγκοσμίου (Τιφλίδα) 85-86

21/02/2019 Προκριματικά Παγκοσμίου (Ηράκλειο) 81-69

18/08/2022 Τουρνουά Ακρόπολις (ΟΑΚΑ) 80-67

31/10/2025 Ευρωμπάσκετ (Λεμεσός) 94-53

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ