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Σημαντικές εκπλήξεις επιφύλασσε η βραδιά στο Champions League, με τη Λιλ να πετυχαίνει σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Μπάγερν, τη Ρόμα να αποσπά ισοπαλία από την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Σπόρτινγκ να σταματά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Λιλ πέτυχε σπουδαία νίκη με 2-1 απέναντι στην Μπάγερν, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 15ο λεπτό, με γκολ του Ουπαμεκανό. Ο Ουέντα ισοφάρισε στο 62′, ενώ τρία λεπτά αργότερα το αυτογκόλ του Πάβλοβιτς ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Στο «Parc des Princes», η Ρόμα έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί της Παρί στο Champions League, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 στο Παρίσι. Ο Ερμόσο έδωσε προβάδισμα στους Ιταλούς στο 5′, με τον Ζαμπάρνι να ισοφαρίζει στο 31′. Ο Ντεμπελέ έκανε το 2-1 με πέναλτι στο 62′, όμως ο Μάλεν απάντησε επίσης από την άσπρη βούλα στο 78′, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Χωρίς νίκη παρέμεινε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, μένοντας στο 2-2 με τη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα. Ο Λάμενς απέκρουσε πέναλτι του Σουάρες στο 30′, όμως ο Κολομβιανός σκόραρε τρία λεπτά αργότερα. Ο Μπρούνο Φερνάντες με δύο γκολ στο 50′ και το 52′ έφερε τη Γιουνάιτεντ μπροστά, αλλά ο Σουάρες ισοφάρισε στο 80′, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Εύκολο έργο είχε η Λίβερπουλ, η οποία επικράτησε με 3-0 της Μπριζ στο Βέλγιο. Ο Ίσακ άνοιξε το σκορ στο 13′ και διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα στο 82′, ενώ ο Βιρτς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, ολοκληρώνοντας μια άνετη βραδιά για την αγγλική ομάδα.

Τη νίκη με 2-0 επί της Στουτγκάρδης πανηγύρισε η Ίντερ, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης στο μεγαλύτερο διάστημα και βρίσκοντας τις λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ομάδα του Μιλάνου μπήκε πιο δυνατά μετά την ανάπαυλα και στο 56ο λεπτό κέρδισε πέναλτι, όταν η μπάλα από σέντρα του Ντι Μάρκο βρήκε στο χέρι του Βάγκομαν. Ο Σούσιτς ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε από την άσπρη βούλα, δίνοντας προβάδισμα στους «νερατζούρι». Στο 74′, ο Λαουτάρο Μαρτίνες εκμεταλλεύτηκε τους χώρους που άφησε η πιο επιθετική προσέγγιση της Στουτγκάρδης και διαμόρφωσε το τελικό 2-0, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τους γηπεδούχους.

Με δύο γκολ στο πρώτο 25λεπτο, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 2-0 της Βίκινγκ στο «Μετροπολιτάνο», πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League.

Στο 19ο λεπτό, ο Χάντσκο τροφοδότησε τον Γκριμάλντο, ο οποίος γύρισε την μπάλα στον Αλεξάντερ Σέρλοθ και εκείνος εκτέλεσε με το αριστερό ανοίγοντας το σκορ, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, ο Χούλιαν Άλβαρες διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ πανηγύρισε η Φενέρμπαχτσε, με τον Βεντάτ Μουρίκι να πετυχαίνει το καθοριστικό γκολ στο 57ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα:

Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ 0-1

Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα 1-4

Ατλέτικο Μαδρίτης – Βίκινγκ 2-0

Κλαμπ Μπριζ – Λίβερπουλ 0-3

Ίντερ – Στουτγκάρδη 2-0

Λιλ – Μπάγερν Μονάχου 2-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα 2-2

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Φενέρμπαχτσε 0-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Η βαθμολογία: