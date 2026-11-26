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Τρεις αναμετρήσεις ολοκλήρωσαν την Τετάρτη (25/11) τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, με την Παρτίζαν να πανηγυρίζει σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Ντουμπάι BC, την Μπασκόνια να βάζει τέλος σε σερί δέκα ηττών και τη Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατεί εμφατικά της Ζάλγκιρις.

Οι Σέρβοι πέρασαν με 84-71 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Βάσκοι επικράτησαν με 86-81 της Αναντολού Εφές, ενώ η Ρεάλ επιβλήθηκε με 108-93 της Ζάλγκιρις, με τους Μαδριλένους να φτάνουν στο 8-6, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των Λιθουανών.

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελευταία περίοδο, η Παρτίζαν επικράτησε με 84-71 της Ντουμπάι BC και πανηγύρισε την όγδοη νίκη της στη διοργάνωση. Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στο τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 25-9, ανατρέποντας τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ. Η Ντουμπάι είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όμως η Παρτίζαν ανέβασε την απόδοσή της στην τελική ευθεία και με καθοριστικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού γκαρντ έφτασε σε ένα σημαντικό διπλό.

Την πρώτη της νίκη έπειτα από δέκα διαδοχικές ήττες στη EuroLeague πανηγύρισε η Μπασκόνια, επικρατώντας με 86-81 της Αναντολού Εφές στη Βιτόρια. Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 2-12, ενώ οι Τούρκοι υποχώρησαν στο 6-8.

Η Εφές πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 46-41, ωστόσο η εικόνα άλλαξε εντυπωσιακά στην τρίτη περίοδο. Η Μπασκόνια πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 29-11, πήρε τον έλεγχο και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

Ο Ντουάρτε με 14 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ ξεχώρισαν επίσης ο Περέν με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ και ο 18χρονος Γιοκσίμοβιτς με 10 πόντους, έξι ριμπάουντ και έξι ασίστ. Για την Εφές, ο Λόιντ σημείωσε 14 πόντους.

Με επιθετική πολυφωνία και εξαιρετικό ξεκίνημα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 108-93 της Ζάλγκιρις και ανέβηκε στο 8-6, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των Λιθουανών.

Οι Μαδριλένοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, προηγήθηκαν με 30-19 στο πρώτο δεκάλεπτο και έφτασαν τη διαφορά μέχρι και τους 22 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Η Ζάλγκιρις προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, αλλά η Ρεάλ διατήρησε τον έλεγχο και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά μέχρι το φινάλε.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Φελίζ με 20 πόντους, ενώ ο Ταβάρες πρόσθεσε 16 και ο Μαλεντόν 15. Για τη Ζάλγκιρις, ο Γκριγκόνις είχε 24 πόντους με 5/5 τρίποντα και ο Τουμπέλις ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21.

Τα αποτελέσματα:

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 104-79

Ντουμπάι – Παρτίζαν 71-84

Μπασκόνια – Αναντολού Εφές 86-81

Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας 108-93

Η βαθμολογία: