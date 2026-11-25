Σε συνέντευξη που έδωσε η Ελίζα Σκολίδη για το «Στούντιο 4», περιέγραψε το πώς την διαμόρφωσε το θέμα υγείας που είχε εκ γενετής. «Είναι πολύ ωραίο να μπορέσει κανείς, γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι θα μπορέσουν και δεν είναι υποχρεωμένοι, να πάρει κάτι που φαινομενικά είναι λίγο μαύρο και να το κάνει φωτεινό», δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή.

Σε ερώτηση για το πόσο διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή, το θέμα υγείας που είχε εκ γενετής, η Ελίζα Σκολίδη ανέφερε πως: «Δεν νομίζω ότι με διαμόρφωσε κάτι παραπάνω από αυτό. Αλλά δεν το ήξερα, δεν το είχα καταλάβει».

Συνεχίζοντας, η καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Είμαι πάρα πολύ δυνατή, έτσι νομίζω. Και έτοιμη για όλα, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντα είχα μια αίσθηση, επειδή από μικρούλα είχα μπει σε χειρουργεία και δεν ήξερα αν θα βγω, ότι η ζωή είναι μικρή. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω φόβους και φοβίες και αναστολές, αλλά με διαμόρφωσε πιο πολύ απ’ ό,τι νόμιζα».

«Και είναι πολύ ωραίο να μπορέσει κανείς, γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι θα μπορέσουν και δεν είναι υποχρεωμένοι, να πάρει κάτι που φαινομενικά είναι λίγο μαύρο και να το κάνει φωτεινό. Αυτό θέλει αρετή και τόλμη», είπε στη συνέχεια η ηθοποιός.