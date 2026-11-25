Η Μαρία Μπακοδήμου σε συνέντευξή της στο «Studio στις 3» με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, μίλησε για την επαγγελματική της πορεία στη τηλεόραση και τόνισε ότι θα πρέπει όλοι να σεβαστούν το γεγονός πως τόσο εκείνη όσο και ο Φώτης Σεργουλόπουλος, δεν έχουν απαντήσει και θα συνεχίσουν να μην απαντούν για την σχέση τους. Οι δύο παρουσιαστές δεν ήταν μόνο ένα επιτυχημένο τηλεοπτικό δίδυμο για πολλά χρόνια, αλλά και στενοί φίλοι.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Μπακοδήμου μιλώντας με τους δύο παρουσιαστές, είπε πως: «Κοιτάξτε, επειδή είστε πολύ έξυπνοι και οι δύο και θέλετε να το πάτε και κάπου, θέλω να σας πω το εξής. Επειδή είναι κάτι που με ρωτάνε πάντα, και εκείνον, και επειδή κανείς δεν απαντάει, και επειδή είναι ένα κομμάτι που είναι πληγή, δεν είναι ότι γειά σας και αντίο, το ότι δεν απαντάμε και θα συνεχίσουμε να μην απαντάμε, είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστούν όλοι».

«Γιατί από πίσω κάποιοι νομίζουν ότι θα βγει ένας δράκος. Κάποιου θα του ξεφύγει και θα πει κάτι που θα μας δώσει ένα στοιχείο γιατί αυτό το αγαπημένο δίδυμο δεν είναι πια δίδυμο. Δεν θα δοθεί αυτό το στοιχείο. Οπότε θα είναι καλύτερα να πάψουμε να το συζητάμε, γιατί είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο», συνέχισε στη συνέντευξή της.