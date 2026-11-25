Ο Σταμάτης Κραουνάκης παραχώρησε συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, για την εκπομπή της. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μιλώντας με την οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε στο θέμα του έρωτα, τονίζοντας πως «είμαι πάντα ερωτευμένος».

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου ρώτησε τον Σταμάτη Κραουνάκη πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει ο έρωτας στη ζωή του, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης απάντησε: «Μόνο. Είμαι πάντα ερωτευμένος. Αγαπώ έναν άνθρωπο για πολλά χρόνια. Τα συναισθήματα είναι ένα πράγμα, απλώς ο έρωτας είναι ένα καταστροφικό, που λέει και ο Ευριπίδης, συναίσθημα το οποίο την ώρα που σε παρασύρει μπορεί να κάνεις πάρα πολύ μεγάλες τρέλες».

Συνεχίζοντας, ο Σταμάτης Κραουνάκης εξήγησε πως: «Νομίζω ότι αυτό έχει περάσει από τη ζωή μου, είμαι πια πολύ μεγάλος. Αλλά και από την άλλη, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Έχω κάνει τρέλες για έναν έρωτα. Έχω κάνει πολλά. Έχω παραγγείλει, σε περιόδους που δεν είχα φράγκο ας πούμε, να μας φέρουν πρωινό σε ένα χαμόσπιτο στην πλατεία Βάθης από το πιο ακριβό ξενοδοχείο της Αθήνας».