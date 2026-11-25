Ευθέως αμφισβητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τη νομιμότητα των νέων δασμών που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Λευκός Οίκος.

«Αμφισβητούμε σθεναρά αυτή την ιδέα», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Όλοφ Τζιλ. «Αντιθέτως, η Ευρώπη είναι ανάμεσα στις περιοχές που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην υπερπαραγωγή κυρίως της Κίνας», εξήγησε απαντώντας στον ισχυρισμό των ΗΠΑ ότι «σχεδιάζουν την επιβολής δασμών κατά 15% σε ευρωπαϊκά προϊόντα, επιπλέον των υφιστάμενων δασμών πλέον ευνοούμενου κράτους (MFN)».

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ σφράγισαν τον Ιούλιο του 2025 συμφωνία για τους δασμούς μετά τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε προς όλες τις κατευθύνσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια, τα αποτελέσματα της νέας ανακοίνωσης της Ουάσινγκτον σχετικά με το μέλλον αυτής της συμφωνίας δεν είναι προσώρας σαφή.