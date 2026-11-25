Η Ελισάβετ Μουτάφη, η Ελισάβετ από τη σειρά «Μια Γυναίκα», ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για την επιτυχία της σειράς και όχι μόνο.

Χαίρεται πάρα πολύ με την πορεία της σειράς και για την αγάπη του κόσμου «το βλέπω στο δρόμο, στο σούπερ μάρκετ… έχω ακούσει πολλά, και για τη Δανάη Παππά που είναι εξαιρετική, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το άγχος τους για τη μικρή μου κόρη, τους αφορούν όλα τα θέματα της σειράς γιατί είναι πάρα πολύ σύγχρονη. Και είναι γυρισμένη εξαιρετικά από τον Πιέρρο Ανδρακάκο και την παραγωγή μας».

Μετά από τόσα χρόνια μπορεί να αφουγκράζεται την επιτυχία;

«Νομίζω, αλλά τελικά δεν είναι πάντα αυτό που νομίζω. Γιατί πέρα από αυτό που φτιάχνουμε, παίζουν εκατομμύρια παράγοντες, από την ώρα, από το τι έχεις απέναντι. Εσύ λες ‘ναι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ’ αλλά δεν πάει όπως το περίμενες, ενώ κάτι άλλο που δεν είναι πολύ της δικής σου λογικής, πάει παραπάνω. Οπότε είναι πολύ σχετικό», λέει χαρακτηριστικά.

Πώς διαχειρίζεται την αποτυχία; «Είμαι από τους τυχερούς αλλά όπως και να είναι, τη διαχειρίζεσαι την αποτυχία. Εννοείται ότι όταν δεν υπάρχει η αποδοχή σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις δουλειές, πόσο μάλλον σε εμάς που είμαστε εκτεθειμένοι στον κόσμο, είναι δύσκολο. Το διαχειρίζεσαι πια, μετά από χρόνια».

Όσο για την εξέλιξη της σειράς… «όλες οι ιστορίες κάπως ενώνονται στη μάνα με τα δυο παιδιά. Τώρα αρχίζει το νταβαντούρι, γιατί τώρα αρχίζει η επαφή με τη μαμά, με την αδελφή, με τους δυο που την περιτριγυρίζουν, που βλέπω να γράφουν στα σχόλια, τον Γιάννη ή τον Μάρκο; Τώρα αρχίζει το πράγμα και περιπλέκεται πάρα πολύ. Όπως είδαμε, η μικρή κόρη μου, μου είπε την αλήθεια ή όχι; Δεν ξέρω…»

Μίλησε, τέλος, για την οικογένειά της και την τρυφερότητα που μοιράζονται, «είμαι πάρα πολύ ψύχραιμη ως μαμά και το λένε και οι άλλοι, όχι μόνο εγώ».

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