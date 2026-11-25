Με ενστάσεις της υπεράσπισης κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο τριμελές πλημμελειοδικείο η δίκη του βουλευτή της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα και άλλων πέντε, για υπόθεση παράνομης επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότη της Θεσσαλίας.

Οι αιτιάσεις της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, αφορούσαν την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ αμφισβητήθηκε η δυνατότητα κατάθεσης της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, γεγονός που κατά την υπεράσπιση δημιουργεί ακυρότητα.

Η υπεράσπιση έθεσε ζήτημα νομιμότητας και πληρότητας του κατηγορητηρίου και ζήτησε να υποβληθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προδικαστικό ερώτημα, ώστε να αποσαφηνίσει αν είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην υπόθεση, καθώς ,όπως ειπώθηκε, η ζημιά προσδιορίζεται σε ποσό κάτω των 10 χιλιάδων ευρώ.

Η ένσταση απορρίφθηκε από το δικαστήριο, το οποίο αποδέχθηκε την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέα, Πόπης Παπανδρέου, η οποία, επικαλούμενη το νόμο, είπε ότι προβλέπεται δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει τα καθήκοντα της και σε περιπτώσεις που η ζημιά είναι κάτω των δέκα χιλιάδων ευρώ, αν έχει αντίκτυπο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η παρούσα που είναι υπόθεση διαφθοράς.

Όσον αφορά την ένσταση περί απόλυτης ακυρότητας, με αιχμή την κλήση σε κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου, ο συνήγορος των δύο κατηγορουμένων, Θέμης Σοφός, είπε ότι δεν μπορεί να εξεταστεί στο δικαστήριο, διότι είχε συμμετάσχει στην προδικασία με την ιδιότητα της ειδικής επιστήμονα και επομένως είχε ασκήσει καθήκοντα προανακριτικού υπαλλήλου.

Κατά την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα, η ένσταση πρέπει να απορριφθεί. Αναφερόμενη σε «σκόπιμες ανακρίβειες», η κα Παπανδρέου ζήτησε την απόρριψη της ένστασης. Όπως είπε φορτισμένη, «έχω ακούσει πολλά για την ενέργειές μου σε αυτή την υπόθεση. Να σημειώσω ότι υπάρχει εποπτεία των εντεταλμένων εισαγγελέων και οι κινήσεις και οι κρίσεις τους επικυρώνονται από ένα ενωσιακό όργανο, που αυτό έχει την τελική κρίση».

Ο Θέμης Σοφός, κάνοντας λόγο για «ένδεια επιχειρημάτων» από την πλευρά της εισαγγελέως, δήλωσε ότι επιμένει στις αντιρρήσεις του και ζήτησε να τοποθετηθεί επί της εισαγγελικής πρότασης σε επόμενη συνεδρίαση.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου βουλευτή, δεν συναίνεσε στην ένσταση. δηλώνοντας πως ο κ. Σκρέκας επιθυμεί την πρόοδο της δίκης.