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Μία ζωντανή μετάδοση στο TikTok είχε ως κατάληξη τον ξυλοδαρμό μίας γυναίκας από τον 37χρονο σύζυγό της, ο οποίος παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή.

Το περιστατικό συνέβη τα προηγούμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη, με την υπόθεση να εκδικάζεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, που έκρινε ένοχο τον 37χρονο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 3 μηνών, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, με συνέπεια ο 37χρονος να πάρει το δρόμο για τη φυλακή.

Η αρχική καταγγελία της γυναίκας

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε αρχικά η γυναίκα στην Αστυνομία, ο ξυλοδαρμός συνέβη, όταν, επιστρέφοντας στο σπίτι, είδε τον άνδρα της να κάνει ζωντανή μετάδοση στη δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα, γεγονός που προκάλεσε τη ζήλια της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καβγάς.

Η ίδια φέρεται να κατήγγειλε ότι ο 37χρονος την χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι μπίρας και την απείλησε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ανέφερε, μάλιστα, ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.

«Γλίστρησα κι έπεσα»

Ωστόσο, κατά την εξέτασή της στο δικαστήριο, η καταγγέλουσα διαφοροποίησε την κατάθεση της, υποστηρίζοντας ότι τραυματίστηκε μόνη της, όταν γλίστρησε στο μπάνιο. «Δεν θέλω να κάνει ζωντανή μετάδοση και ζήλεψα. Μαλώσαμε κι όταν πήγα στο μπάνιο, από τα νεύρα μου, γλίστρησα κι έπεσα. Δεν είναι αλήθεια ότι με χτύπησε», ανέφερε.

Τραυματίστηκε μόνη της, υποστήριξε ο 37χρονος

Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα τραυματίστηκε μόνη της. «Όταν μπήκε στο μπάνιο, άκουσα ένα “μπαμ”. Τρόμαξα. Κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Ήταν πεσμένη όταν μπήκα να δω τι έπαθε» ανέφερε, προσθέτοντας ότι τη μετέφερε ο ίδιος στο νοσοκομείο.

Την ενοχή του πρότεινε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του, επισημαίνοντας ότι η αρχική καταγγελία της γυναίκας, οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αλλά και οι προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του για παρόμοια περιστατικά, συνηγορούν υπέρ της ενοχής του.