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Νεκρός ανασύρθηκε από την πυροσβεστική ένας 78χρονος που εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο του, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στο Ντράφι.

Για την ανάσυρση του επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 5 οχήματα η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ,η ομάδα ΟΣμηΕΑ καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 78χρονος έφυγε χθες το μεσημέρι από το σπίτι λέγοντας στους οικείους του ότι πάει για κυνήγι στο Ντράφι. Όταν όμως δεν επέστρεψε σπίτι του και δεν μπορούσαν οι συγγενείς του να επικοινωνήσουν μαζί του, ο γιος του ειδοποίησε τις αρχές και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Μετά την ολονύχτια έρευνα, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, περίπου στη μία το μεσημέρι, σε χαράδρα στο Ντράφι.

Οι πυροσβέστες τον ανέσυραν από το όχημα του, ενώ παράλληλα απεγκλώβισαν τον σκύλο του που ήταν μαζί του.