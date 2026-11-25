Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα για την ανάσυρση ενός ηλικιωμένου από δύσβατο σημείο, στο Ντράφι Αττικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 12 Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το iRafina.gr, πρόκειται για κυνηγό, ο οποίος είχε πάει στο Ντράφι για να εκπαιδεύσει τον σκύλο του, αλλά τα ίχνη του χάθηκαν από το μεσημέρι της Τρίτης (24/11). Ο άνδρας δεν επέστρεψε στο σπίτι και δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, με αποτέλεσμα ο γιος του να δηλώσει την εξαφάνισή του στις αρχές και να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.