Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (25/11) η μητέρα των δύο μικρών παιδιών και ο σύντροφός της, οι οποίοι φέρεται να τα άφησαν μόνα τους στο σπίτι για περισσότερες από πέντε ώρες, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση κατά συρροή και αναμένεται να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Από τη σύλληψή τους και μέχρι σήμερα παραμένουν κρατούμενοι.

Πληροφορίες του voria.gr, αναφέρουν ότι η 22χρονη υποστηρίζει πως ήταν έγκυος και ότι το βράδυ του Σαββάτου είχε αιμορραγία και απέβαλε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβούν με τον 25χρονο σύντροφό της στο νοσοκομείο. Η ίδια φέρεται να λέει πως αγαπά τα δύο παιδιά της, για τα οποία πίστευε ότι είναι ασφαλή. Επίσης υποστηρίζουν ότι το σπίτι είναι πολύ τακτοποιημένο και πως οι αστυνομικοί το αναστάτωσαν σκόπιμα.

Γείτονες άκουγαν τα δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, να κλαίνε απαρηγόρητα για πολλές ώρες, ενώ όταν αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, το βρήκαν σε άθλια κατάσταση.

Τα δύο ανήλικα εξακολουθούν να βρίσκονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παραμένουν υπό προστατευτική φύλαξη, μέχρι να αποφασιστεί το πλαίσιο της περαιτέρω φροντίδας τους.