Το Κρεμλίνο απέρριψε την Τετάρτη ως απαράδεκτη την έκκληση του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, για την ανάπτυξη μιας συμβολικής δυτικής δύναμης στην Ουκρανία, κατηγορώντας τον παράλληλα για καταστροφική συμπεριφορά, ενώ εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι υπονόμευσε τις ειρηνευτικές συνομιλίες το 2022 — κάτι που ο ίδιος αρνείται.

«Αυτό είναι κάτι που είναι απολύτως απαράδεκτο και αφόρητο για τη ρωσική πλευρά — η ανάπτυξη οποιωνδήποτε ξένων στρατιωτικών αποσπασμάτων στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό έχει δηλωθεί επανειλημμένα σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Πούτιν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Και γνωρίζουμε επίσης ότι, προς μεγάλη μας λύπη, υπήρξαν επανειλημμένες δηλώσεις από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και από τις Βρυξέλλες σχετικά με σχέδια ανάπτυξης στρατιωτικών αποσπασμάτων. Μπορώ να επαναλάβω για άλλη μια φορά: αυτό είναι κάτι που είναι απολύτως απαράδεκτο για τη Μόσχα», πρόσθεσε.

Τι είχε προτείνει ο Μπόρις Τζόνσον στο Sky News

Οι δηλώσεις του Πεσκόφ ακολούθησαν την παρέμβαση του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού, ο οποίος διατύπωσε τη συγκεκριμένη πρόταση σε συνέντευξή του στο δίκτυο Sky News την Τρίτη.

«Αυτό για το οποίο μιλάω είναι μια συμβολική δύναμη ως ένδειξη της στήριξής μας», είχε δηλώσει ο Τζόνσον.

«Ο λόγος που αυτό έχει σημασία είναι ότι ολόκληρος αυτός ο πόλεμος αφορά ουσιαστικά το κατά πόσον ο Πούτιν μπορεί να επαναφέρει την Ουκρανία στη ρωσική σφαίρα επιρροής, και αυτό που θα λέγατε έχοντας έστω και μια συμβολική δυτική παρουσία της “Συμμαχίας των Προθύμων” στην Ουκρανία -να καλύπτει κενά στα μετόπισθεν, να αναλαμβάνει ζητήματα επιμελητείας μίλια και μίλια μακριά από την πρώτη γραμμή- θα ήταν: “Κοίτα, Βλαντίμιρ Πούτιν, εναπόκειται στους Ουκρανούς να αποφασίσουν ποιες χώρες καλούν να στείλουν τα στρατεύματά τους στην Ουκρανία“».

Οι προειδοποιήσεις Μεντβέντεφ

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οποιαδήποτε δυτικά στρατεύματα αναπτυχθούν στην Ουκρανία θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους για τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, χαρακτήρισε την Τετάρτη τον Τζόνσον επικίνδυνο προβοκάτορα σε ανάρτησή του στο Telegram και ανέφερε ότι είναι εύλογο το ερώτημα εάν μια ανάπτυξη στρατευμάτων του είδους που προτείνει θα οδηγούσε σε πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.