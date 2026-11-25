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Στα δικαστήρια οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης (25/11) το ζευγάρι που άφησε μόνα τους τα δύο αδελφάκια, σε διαμέρισμα «τρώγλη» στους Αμπελόκηπους, στη Θεσσαλονίκη.

Η δίκη τους, με την αυτόφωρη διαδικασία, πρόκειται να γίνει στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την 22χρονη μητέρα και τον 25χρονο σύντροφό της να κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων από κοινού και κατά συρροή.

Οι δυο τους οδηγήθηκαν στα δικαστήρια φορώντας κουκούλες και χειροπέδες, καθώς βρίσκονται υπό κράτηση μετά την αναβολή που είχαν ζητήσει τα προηγούμενα 24ωρα, ώστε να ετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Στο Ιπποκράτειο τα δύο παιδιά

Την ίδια ώρα, τα δύο αδελφάκια, ηλικίας δύο και τριών ετών, παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενούνται προσωρινά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

Το διαμέρισμα «αχούρι»

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό ύστερα από καταγγελία πολίτη για κλάματα παιδιών που ακούγονταν επί αρκετή ώρα από διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο και, έπειτα από συνεννόηση με εισαγγελέα, προχώρησαν στην παραβίαση της πόρτας του διαμερίσματος. Όταν μπήκαν μέσα στο σπίτι, βρήκαν τα δύο αδελφάκια, με καταγωγή από τη Συρία, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα.

Οι αστυνομικοί έχουν περιγράψει πως το διαμέρισμα ήταν ιδιαίτερα ατημέλητο, ενώ οι συνθήκες υγιεινής στον χώρο ήταν άθλιες. «Αυτό που αντίκρισα το είδα για πρώτη φορά, το σπίτι ήταν τρώγλη, πράγματα, σκουπίδια, ρούχα, παπούτσια όλα πεταμένα παντού, βρώμα και δυσοσμία παντού και τα παιδιά έντρομα κλαίγανε, δε, σταματούσαν» περιέγραψε ο αστυνομικός, ο οποίος μπήκε πρώτος στο διαμέρισμα.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν στο σπίτι η 22χρονη μητέρα των παιδιών, υπήκοος Συρίας, και ο 25χρονος σύντροφός της, παλαιστινιακής καταγωγής. Οι δύο τους συνελήφθησαν, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου θα παραμείνουν μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την προστασία και τη φιλοξενία τους.

Στο μεταξύ, έχει διαταχθεί κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Κοινωνικός λειτουργός καλείται να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβίωναν αυτά τα δύο παιδιά και στη συνέχεια θα παραδώσει τα στοιχεία στην Εισαγγελία, η οποία θα αποφασίσει για τη μεταχείριση των δύο παιδιών.