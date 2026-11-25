Δυόμιση μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε την ζωή του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και οι δικοί του άνθρωποι ακόμα προσπαθούν να διαχειριστούν τον πόνο της αιφνίδιας απώλειας.

Με φόντο και τα όσα αποκαλύπτονται για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη, στο ιατρείο του ζευγαριού που βρίσκεται ήδη προφυλακισμένο για την υπόθεση, η αδελφή του, Μαρία, εξέφρασε την οδύνη της για το ότι ο τραγουδιστής τελικά υπέφερε, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

«Είναι δύσκολο. Το έχουμε πει μωρέ. Είναι πολύ δύσκολο. Χάλια νιώθω, αγάπη μου, χάλια. Χάλια νιώθω γιατί νόμιζα ότι δεν υπέφερε ο αδελφός μου και τελικά υπέφερε, έτσι όπως φαίνεται. Και αυτό με γονατίζει», είπε η Μαρία Μαζωνάκη στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η Μαρία Μαζωνάκη βρέθηκε γι’ άλλη μία ημέρα στο σπίτι του αδελφού της, στη Βούλα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων του. Όπως είπε, δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. «Δεν γνωρίζω καθόλου, γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε και τον άλλο χώρο, οπότε καταλαβαίνεις», τόνισε.

Έσπευσε να ευχαριστήσει όσους συνεχίζουν να δείχνουν την αγάπη τους στον Γιώργο Μαζωνάκη με διάφορες συμβολικές κινήσεις, αφήνοντας για παράδειγμα λουλούδια έξω από την κατοικία του. Απαντώντας, σε σχετικό ερώτημα για το εάν κάποιος καλλιτέχνης έχει επικοινωνήσει μαζί της, ζητώντας κάποιο προσωπικό αντικείμενο του Γιώργου Μαζωνάκη, είπε: «Όχι, όχι. Όλοι είχαν προσωπική επαφή με τον Γιώργο».

Επανέλαβε, τέλος, ότι το κομποσκοίνι του Γιώργου είναι το αντικείμενο που έχει την μεγαλύτερη συναισθηματική αξία για την ίδια.