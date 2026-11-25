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Οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου της Ρας Τανούρα στη Σαουδική Αραβία αλλά και το χρηματοοικονομικό κέντρο του Ριάντ, σε αντίποινα για σαουδαραβικά πλήγματα σε επαρχίες της Υεμένης.

Πλήγματα

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις σε απάντηση σε επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας στις επαρχίες Λαχτζ, Σαναά και σε άλλες περιοχές της Υεμένης.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι η επίθεση στο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρας Τανούρα προκάλεσε πυρκαγιές και ότι η οργάνωση έπληξε το χρηματοοικονομικό κέντρο σε τρεις φάσεις, τις οποίες ο Σαρί χαρακτήρισε ακριβείς και υποστήριξε ότι προκάλεσαν «σημαντικές ζημιές».

«Θα συνεχίσουμε τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις βαθιά στο εσωτερικό της Σαουδικής Αραβίας, επιβάλλοντας την εξίσωση “πολιορκία αντί πολιορκίας” και “κλιμάκωση αντί κλιμάκωσης”», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι οι Χούθι θα στοχεύσουν επίσης σαουδαραβικές συγκεντρώσεις στρατευμάτων και αξιωματικούς της χώρας.

🚨 #عاجل_الآن 🔻يحدث الان حرائق هائله في مصفاة ⁧#رأس_تنورة⁩ ⁧#السعودية⁩ https://t.co/8spfKmRJKw — غالب الحسني (@gu2m7m) November 25, 2026

Αναχαίτιση drones και δεύτερο χτύπημα στο Ριάντ

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τέσσερα drones στη Ρας Τανούρα, στην Ανατολική Επαρχία της Σαουδικής Αραβίας.

Η Ρας Τανούρα, το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας, αποτελεί τμήμα ενός συγκροτήματος στις ακτές του Κόλπου το οποίο λειτουργεί παράλληλα ως βασικός τερματικός σταθμός εξαγωγών σαουδαραβικού αργού πετρελαίου.

Παράλληλα, η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τρίτη σε πλήγμα εναντίον πύργου στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Ριάντ.

الدفاع المدني السعودي يعلن إصابة 11 شخصا في هجوم حوثي استهدف برجا بالمركز المالي في الرياض.. المصابون مواطنان و9 مقيمين من مصر ونيبال والهند #العربية https://t.co/0spXLQ0b0U — العربية (@AlArabiya) November 24, 2026

Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα στον ίδιο πύργο μέσα σε διάστημα μικρότερο της μιας εβδομάδας, καθώς το πρώτο, στις 19 Νοεμβρίου, είχε προκαλέσει υλικές ζημιές στο κτίριο χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.