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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη (25/11) στον Κόλπο του Μεξικού στις ΗΠΑ, όπου έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στα ανοιχτά των ακτών του Μισισίπι, σύμφωνα με την αμερικανική ακτοφυλακή.

Το αεροσκάφος, τύπου Cessna 210, κατέπεσε μεταξύ της πόλης Πασκαγκούλα και του νησιού Χορν, το οποίο αποτελεί μέρος του εθνικού προστατευόμενου πάρκου Gulf Islands National Seashore.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ακτοφυλακής, Χουάν Ρος, στο αεροσκάφος επέβαιναν τέσσερις ενήλικες και δύο αγόρια, ηλικίας 8 και 10 ετών.

Πολύωρη επιχείρηση έρευνας

Τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούσαν επί ώρες έρευνες για τον εντοπισμό των έξι επιβαινόντων. Αρχικά, είχαν εντοπίσει μόνο τρία σωσίβια, μία σωστική σχεδία και την καμπίνα του αεροσκάφους να επιπλέει στη θάλασσα.

Τελικά, δύτες εντόπισαν τις σορούς και των έξι επιβαινόντων, επιβεβαιώνοντας την τραγική κατάληξη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το Cessna είχε αναχωρήσει από τη Νέα Ορλεάνη με προορισμό το Φορτ Μάιερς της Φλόριντα.

Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό και θα διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή.