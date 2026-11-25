Εδώ και τέσσερα χρόνια, η Ρένα Λύκου, που φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Mega «Νταντά της γειτονιάς», απολαμβάνει τη συντροφιά του πιλότου Παναγιώτη Καλπαξή, με τον οποίο έχει ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη.

Της ΛΙΛΙΑΝ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η ηθοποιός Ρένα Λύκου και ο πιλότος Παναγιώτης Καλπαξής έχουν δημιουργήσει τη δική τους, διακριτική ιστορία αγάπης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρότι κινούνται σε δύο εντελώς διαφορετικούς επαγγελματικούς κόσμους.

Η Ρ. Λύκου βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μια ιδιαίτερα δημιουργική φάση της καριέρας της. Μετά τις συμμετοχές της σε παραγωγές όπως οι «Εξι νύχτες στην Ακρόπολη», «Φόνοι στο καμπαναριό» και «Γιατί ρε πατέρα;», φέτος τη βλέπουμε στη σειρά του Mega «Νταντά της γειτονιάς», στην οποία υποδύεται τη Χριστίνα, μια νεαρή μητέρα δύο παιδιών, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

Η ίδια, τον Δεκέμβριο του 2025 ανέλαβε επίσης έναν πολύ τιμητικό ρόλο ως πρωθιέρεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που διεξήχθησαν στο Μιλάνο και στην Κορτίνα Ντ’Αμπέτσο. Η ηθοποιός είναι αρκετά δραστήρια, δεν εφησυχάζει ποτέ και σίγουρα δεν βλέπει την υποκριτική απλώς ως επάγγελμα. Εχει πτυχίο Θεατρολογίας και είναι ανερχόμενη συγγραφέας, ενδεικτικό της ανάγκης της να δοκιμάζει διαφορετικούς ρόλους. Εχει περιγράψει την υποκριτική ως ένα είδος «ομαδικού αθλήματος», κάτι που ταιριάζει και με τη δική της αθλητική διαδρομή, καθώς είχε ασχοληθεί με το βόλεϊ στις ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, κάνει καλλιτεχνικές φωτογραφίσεις, αγαπά γενικότερα την τέχνη, αλλά και τη φύση, ενώ κάθε χρόνο κάνει ταξίδια. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια και ο σύντροφός της μοιράζονται την κοινή αγάπη τους για την εξερεύνηση νέων τόπων. Για τον Π. Καλπαξή, τα ταξίδια δεν είναι μόνο επιλογή, αλλά και μέρος της επαγγελματικής του ζωής. Ο ίδιος εργάζεται ως πιλότος από το 2019 και κάπως έτσι η δουλειά του γίνεται ένας ακόμη τρόπος ώστε το ζευγάρι να γνωρίζει τον κόσμο.

Δύο διαφορετικά επαγγέλματα, δύο διαφορετικοί ρυθμοί ζωής, αλλά κοινή διάθεση για ζωή, περιπέτεια και νέους ορίζοντες, με το ζευγάρι να λειτουργεί περισσότερο ως ομάδα παρά ως δύο άνθρωποι που απλώς συνυπάρχουν. Ο ένας θαυμάζει τη δουλειά του άλλου, στηρίζει τις επιλογές του και αφήνει χώρο στα προσωπικά όνειρα του συντρόφου του.