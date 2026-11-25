Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Αντιγόνη Νεοφύτου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή του στον ΑΝΤ1, μιλώντας για τη μετάβασή της από τον χορό στην υποκριτική, αλλά και τη συμμετοχή της στη σειρά «Ντέρτι».

Η συνέντευξη, ωστόσο, είχε αρκετές δόσεις αμηχανίας, καθώς η νεαρή ηθοποιός δυσκολευόταν να απαντήσει στις ερωτήσεις του παρουσιαστή.

«Μου άρεσε όποια μορφή τέχνης, όπως και η υποκριτική, που ήθελα να την εξερευνήσω. Με πήραν για guest στις “8 Λέξεις”. Πλέον χορεύω μόνο για εμένα και θέλω να ασχοληθώ με το χοροθέατρο», ανέφερε.

Παρακάτω, δήλωσε πως αισθάνεται ότι ζει το όνειρό της, ενώ μίλησε και για την εμπειρία της στο «Ντέρτι». «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν Dirty, το αγγλικό. Τελικά είναι αυτό που ζει η Ρένα. Μου έχουν μείνει οι άνθρωποι πίσω από τις κάμερες, που χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν αυτή η δουλειά του ’87», συνέχισε.

Η αμηχανία της συνέντευξης, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος σχολίασε ανοιχτά τη δυσκολία της να εκφραστεί μπροστά στην κάμερα.

«Ομολογουμένως δεν ήταν η καλύτερη συνέντευξη για κανέναν μας. Πες μου ποιο είναι το πρόβλημά σου. Δεν θέλεις να δώσεις συνέντευξη και να μιλήσεις για εσένα ή δεν ήσουν έτοιμη; Δεν είναι το φόρτε σου», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, με την Αντιγόνη Νεοφύτου να παραδέχεται πως αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση στον χορό και να απαντά με χιούμορ: «Προτιμώ να χορεύω. Θα μου πεις τώρα τι ήρθες;».

Η ηθοποιός άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επαναλάβει ανάλογη τηλεοπτική εμφάνιση, λέγοντας στον παρουσιαστή: «Δεν νομίζω να με ξανακαλέσεις».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, πάντως, έκλεισε τη συζήτηση σε πιο χαλαρό τόνο, διαβεβαιώνοντάς την πως θα την καλέσει ξανά, ενώ τη χαρακτήρισε «πολύ γλυκό πλάσμα».