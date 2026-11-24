Την Ναταλία Δραγούμη υποδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στη «Super Κατερίνα», την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Η αγαπημένη ηθοποιός, στη συνέντευξή της μίλησε και για την εποχή που είχε κόψει κοντά τα μαλλιά της.

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου της μίλησε για την περίοδο που την θυμάται με κοντό μαλλί, η Ναταλία Δραγούμη εξήγησε πως: «Τότε που έκοψα τα μαλλιά μου, αισθάνθηκα ότι κάτι βρήκα μέσα μου. Το μαλλί έχει πολύ μεγάλη σημασία».

«Ήταν πάρα πολλά χρόνια πριν. Κάπως τότε ήταν μία φάση που έμπαινα μέσα στον χώρο, συστήθηκα με μακριά μαλλιά στο “Μάνα είναι μόνο μία”, αλλά ξανασυστήθηκα με το κοντό μαλλί. Μου έδωσε κάτι άλλο και στη δουλειά μου, δεν εννοώ εμφανισιακά, και μέσα μου», ανέφερε στη συνέχεια.

Σχετικά με τον λόγο που τα είχε κόψει κοντά, η ηθοποιός είπε ότι: «Ξέρεις γιατί το έκανα; Γιατί ένας ρόλος που είχα κάνει στο θέατρο, το “Closer” που έχει γίνει και ταινία στο Χόλιγουντ, ήθελε κοντά μαλλιά και εγώ ήθελα δηλαδή για αυτόν τον ρόλο. Αυτός ο ρόλος με άλλαξε πάρα πολύ. Έκανα και τρύπα στη μύτη τότε. Που για τότε ήταν πολύ…».