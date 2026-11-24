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Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (24/11) ημέρα για την Βέρα Μακρομαρίδου και τον Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου, καθώς ο γιος τους έχει τα πρώτα του γενέθλια. Η γνωστή ηθοποιός πραγματοποίησε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, με αφορμή το ευτυχές γεγονός.

Η Βέρα Μακρομαρίδου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μερικά στιγμιότυπα από τον πρώτο χρόνο του παιδιού της.

Μάλιστα, η καλλιτέχνις δημοσίευσε και φωτογραφίες από τα γενέθλιά του, τα οποία φαίνεται ότι είχαν ως θέμα τα ζωάκια του δάσους.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η ηθοποιός έχει γράψει: «23/11/2025, 10:12πμ. Ήρθες όρθιος, με βλέμμα μπροστά, δυναμικός και χαμογελαστός από την πρώτη στιγμή. Ένα χρόνο στο φωτεινό και χαοτικό σου σύμπαν! Σε λατρεύουμε!».