Μειώθηκε σημαντικά μέσα σε έναν χρόνο ο αριθμός των αιτήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους για επιδοτήσεις.

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, περίπου 70.000 οικογένειες έμειναν φέτος με δική τους βούληση, μακριά από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

«Λίγο ο φόβος των ελέγχων, λίγο η γραφειοκρατία και το κτηματολόγιο, έκαναν αρκετούς να κάνουν πίσω. Τα στοιχεία προκύπτουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πέρσι, έγιναν 610.110 αιτήσεις και φέτος 498.000 αιτήσεις. Νωρίτερα είχαν πάρει προκαταβολή άλλες 20.000 γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Έκαναν μόνοι τους αίτηση, δηλαδή χωρίς να πάνε στα γνωστά ΚΥΔ, άλλες 20.000 ενδιαφερόμενοι», τόνισε ο Τάσος Τέλλογλου.

«Σε αντίθεση με το 2025, φέτος πληρώθηκε μια πρώτη μικρή προκαταβολή στις 31 Οκτωβρίου 2026 σε 19.819 δικαιούχους (όσους υπέβαλαν νωρίς, έως 25 Σεπτεμβρίου), ενώ ο κύριος όγκος των δικαιούχων θα πληρωθεί, έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 (εκτιμώμενο ποσό περίπου 450 εκατ. ευρώ). Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 για νέες αιτήσεις ή διορθώσεις, με στόχο όσοι δεν προλάβουν την προκαταβολή του Νοεμβρίου να ενταχθούν στις επόμενες παρτίδες πληρωμών, μέχρι το τέλος του έτους και την εκκαθάριση έως τον Ιούνιο του 2027», κατέληξε ο Τάσος Τέλλογλου.