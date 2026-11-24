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Προσωπικές επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ο φόβος μιας νέας χρηματιστηριακής κρίσης και η μάχη για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη απέναντι στην Κίνα βρίσκονται στο επίκεντρο των αναλύσεων για την πρωτοφανή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στη Nvidia. Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε προσωπικά πίεση για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού, παρά το σκάνδαλο που είχε οδηγήσει στην παραίτησή του.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το φινλανδικό δημόσιο δίκτυο Yle, τα οικονομικά συμφέροντα της αμερικανικής κυβέρνησης, οι προσωπικές επενδύσεις του Τραμπ και η στρατηγική σημασία της Nvidia συνδέονται με έναν εξαιρετικά ασυνήθιστο τρόπο.

Η επιστροφή του Χουάνγκ, μόλις 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του, ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (23/11), έπειτα από συντονισμένες παρεμβάσεις του Λευκού Οίκου, στις οποίες συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Η χρηματιστηριακή αντίδραση ήταν εντυπωσιακή. Η μετοχή της Nvidia έκλεισε με άνοδο 31,5%, ενισχύοντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κατά σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Γιατί όμως ο Τραμπ επέμεινε τόσο έντονα στην επιστροφή ενός επιχειρηματία που βρισκόταν στο επίκεντρο σκανδάλου με πιθανές προεκτάσεις στην εθνική ασφάλεια;

1. Οι επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων στην Nvidia

Ο πρώτος παράγοντας που εξετάζει το Yle αφορά το προσωπικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με έρευνα του CNBC, οι επενδυτικοί λογαριασμοί του Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησαν τουλάχιστον 103 αγοραπωλησίες μετοχών της Nvidia από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025.

Η συνολική αξία αυτών των συναλλαγών εκτιμάται μεταξύ 27 και 97,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για την αθροιστική αξία αγορών και πωλήσεων και όχι για το ποσό που ο Τραμπ κατείχε απαραίτητα σε μετοχές της εταιρείας σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ξεχωριστή ανάλυση της Washington Post, βασισμένη στις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων του Αμερικανού προέδρου, εκτιμά ότι στα τέλη Αυγούστου του 2026 το χαρτοφυλάκιό του περιλάμβανε μετοχές της Nvidia αξίας μεταξύ 13 και 62 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αξία αυτών των συμμετοχών είχε αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με το τέλος του 2024, όταν οι σχετικές επενδύσεις κυμαίνονταν μεταξύ 615.000 και 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το CNBC ανέφερε επίσης ότι καταγράφηκαν πωλήσεις μετοχών της Nvidia μετά την περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Τραμπ είχε ενημερωθεί για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, την επιχειρηματία που αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποπτεύονται για διασυνδέσεις με την Κίνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να είχε ενημερώσει τον πρόεδρο για τις ανησυχίες των υπηρεσιών ήδη από τον Μάιο, κάτι που ο Τραμπ έχει αρνηθεί.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του προέδρου διαχειρίζονται ανεξάρτητοι οικονομικοί σύμβουλοι, χωρίς ο ίδιος ή μέλη της οικογένειάς του να αποφασίζουν για τις αγοραπωλησίες.

Τα δημοσιοποιημένα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι ο Τραμπ επηρέασε προσωπικά τις συναλλαγές. Ωστόσο, η παράλληλη ύπαρξη σημαντικών επενδύσεων και η άμεση πολιτική παρέμβασή του στην εταιρεία έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με πιθανά συγκρουόμενα συμφέροντα.

2. Ο φόβος κατάρρευσης των μετοχών Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο δεύτερος λόγος αφορά τη θέση της Nvidia στην αμερικανική οικονομία και στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές.

Η εταιρεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές των προηγμένων επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η άνοδος των εταιρειών του συγκεκριμένου κλάδου έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα της χρηματιστηριακής ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παραίτηση του Χουάνγκ στις 12 Νοεμβρίου προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για τη μελλοντική πορεία της Nvidia χωρίς τον άνθρωπο που την ίδρυσε και την ανέπτυξε επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Οι απώλειες επεκτάθηκαν και σε άλλες τεχνολογικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη συζήτηση για το ενδεχόμενο υπερβολικών αποτιμήσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, ο Τραμπ αντιμετωπίζει την πορεία της Wall Street ως σημαντικό δείκτη της οικονομικής επιτυχίας της κυβέρνησής του.

Μια παρατεταμένη κρίση στη Nvidia θα μπορούσε συνεπώς να έχει ευρύτερες χρηματοπιστωτικές και πολιτικές επιπτώσεις.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η πτώση των τεχνολογικών μετοχών επηρέασε την απόφασή του να παρέμβει.

Σε δηλώσεις του στο CNBC, ανέφερε ότι επικοινώνησε με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia και τα έπεισε να επαναφέρουν τον Χουάνγκ.

Η επιστροφή του επιχειρηματία προκάλεσε άμεση αναστροφή του κλίματος, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά την απόφαση.

Ωστόσο, οι φόβοι για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχουν εξαλειφθεί.

3. Η στρατηγική μάχη ΗΠΑ και Κίνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο τρίτος παράγοντας είναι γεωπολιτικός και συνδέεται με τον ανταγωνισμό Ουάσινγκτον και Πεκίνου για την τεχνολογική υπεροχή.

Η Nvidia κατέχει κεντρική θέση στην αμερικανική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς οι επεξεργαστές της χρησιμοποιούνται από κορυφαίες τεχνολογικές επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την αμερικανική πρωτοκαθεδρία στους προηγμένους ημιαγωγούς ζήτημα οικονομικής και εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Αμερικανός πρόεδρος ανησυχούσε ότι, εάν ο Χουάνγκ απομακρυνόταν οριστικά από τη Nvidia, θα μπορούσε να προσελκυστεί από κινεζική εταιρεία, στερώντας από τις ΗΠΑ έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στον κλάδο.

Ο Τραμπ παρουσίασε αυτή την πιθανότητα ως έναν από τους λόγους για τους οποίους θεωρούσε απαραίτητη την επιστροφή του επιχειρηματία.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς ο ίδιος ο Χουάνγκ έχει ταχθεί υπέρ της δυνατότητας εξαγωγής προηγμένων αμερικανικών μικροτσίπ στην Κίνα.

Σύμφωνα με το CNBC, ο επικεφαλής της Nvidia είχε υποστηρίξει ότι είναι προτιμότερο οι κινεζικές εταιρείες να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αμερικανική τεχνολογία παρά να αναπτύξουν πλήρως ανταγωνιστικά συστήματα που θα μπορούσαν να μειώσουν τη σημασία των ΗΠΑ στην παγκόσμια αγορά.

Η θέση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, όπου αξιωματούχοι και των δύο κομμάτων φοβούνται ότι η πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένους επεξεργαστές θα μπορούσε να ενισχύσει τις στρατιωτικές και τεχνολογικές δυνατότητές της.

Το σκάνδαλο με την Άλις Χουάνγκ περιέπλεξε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η επιχειρηματίας, που διατηρούσε σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ, συνδεόταν με τη Megaspeed International, εταιρεία η οποία ερευνάται για πιθανές παραβιάσεις των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν στοιχεία παράνομης εμπλοκής του Χουάνγκ, οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Wall Street Journal: Μια νέα μορφή «κρατικού καπιταλισμού»

Η παρέμβαση Τραμπ έχει προκαλέσει και ευρύτερη συζήτηση για τις σχέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης με τις μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Σε κύριο άρθρο γνώμης, η Wall Street Journal σχολίασε την επαναφορά του Χουάνγκ χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «κρατικός καπιταλισμός».

Η εφημερίδα επισήμανε ότι είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο ένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ να παρεμβαίνει τόσο άμεσα στην επιλογή του επικεφαλής μιας εισηγμένης εταιρείας.

Ακόμη πιο ασυνήθιστο είναι ότι ο ίδιος ο πρόεδρος παραδέχθηκε δημόσια πως άσκησε πίεση για την επίτευξη της συγκεκριμένης απόφασης.

Η Wall Street Journal προειδοποίησε ότι μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να δημιουργήσει νομικές και πολιτικές συνέπειες, ιδιαίτερα όταν η εταιρεία εμπλέκεται σε έρευνες σχετικές με την εθνική ασφάλεια.

Στην περίπτωση της Nvidia, τα οικονομικά συμφέροντα, οι στρατηγικές επιδιώξεις της αμερικανικής κυβέρνησης και η προσωπική παρουσία του Χουάνγκ στην κορυφή της εταιρείας έχουν συνδεθεί στενότερα από ποτέ.

Η επιστροφή του συνιδρυτή της Nvidia μπορεί να καθησύχασε προσωρινά τις αγορές, αλλά δεν έχει απαντήσει στα ερωτήματα για την εποπτεία των εξαγωγών μικροτσίπ, τις καταγγελίες κατασκοπείας και την κυβερνητική επιρροή στις αποφάσεις της εταιρείας.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο γιατί ο Τραμπ ήθελε πίσω τον Χουάνγκ, αλλά και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης στις επιχειρήσεις που θεωρεί καθοριστικές για την οικονομία και την εθνική ασφάλεια.