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Έναν παλιό γνώριμο είδαν ξανά από κοντά οι παίκτες του Ολυμπιακού στη Media Day ενόψει του αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, αφού ο Σακίλ ΜακΚίσικ έδωσε το παρόν στο νέο προπονητήριο του ΣΕΦ.

Η ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο ο ΜακΚίσικ φαίνεται να τα λέει σε εξαιρετικό κλίμα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα πριν από την προπόνηση, να αγκαλιάζεται με τους “ερυθρόλευκους”, αλλά και να… δοκιμάζει το χέρι του από τα 6.75.

Ο Αμερικανός εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή στις υποχρεώσεις της Τουρκ Τέλεκομ και πήγε στην προπόνηση των ερυθρολεύκων, εκεί όπου τα είπε και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός: