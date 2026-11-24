Εν μέσω αρκετών αγωνιστικών προβλημάτων, αλλά με ξεκάθαρη προσήλωση στο παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία, συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ των Ανδρών για το «παράθυρο» των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου στο πλαίσιο της Media Day, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, ζήτησε από τους παίκτες του να εστιάσουν αποκλειστικά στην πρώτη χρονικά αναμέτρηση, κάλεσε τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο, ενώ αναφέρθηκε με έμφαση στον τραυματισμό του Νικ Καλάθη, τονίζοντας το μέγεθος της απουσίας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη

«Να μη σκεφτόμαστε το παιχνίδι με την Ισπανία. Το ματς με τη Γεωργία είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσεις. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών και κάποια άλλα που δεν περιμέναμε έρχονται στην πορεία. Αυτή είναι η συνθήκη, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.

Προπόνηση δεν μπορούμε να κάνουμε, λείπουν τα παιδιά από την Ευρωλίγκα. Πρέπει να εστιάσουμε στα παιδιά που έχουμε. Να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, να γεμίσει ο κόσμος το γήπεδο, να δώσουμε την ψυχή μας.

Ο Νικ (σ.σ. Καλάθης) είδαμε πόσο σημαντικός είναι και πώς έπαιξε στο τελευταίο παράθυρο του Αυγούστου, που ήταν εξαιρετικός και φέτος παίζει πολύ καλά. Δυστυχώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, μίλησα μαζί του, στεναχωρήθηκε, ήθελε να είναι εδώ. Επικοινωνήσαμε και μαζί θέλει πολύ να κερδίσουμε για να συμμετέχει στο επόμενο παράθυρο. Θα είναι μία τεράστια απώλεια. Όλοι ξέρουν την ποιότητα του Νικ και τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

Στον αθλητισμό όλα μπορούν να γίνουν και να κερδίσεις και να χάσεις. Είναι παράξενη η διαδικασία των παραθύρων. Αυτή είναι η κατάσταση, εμείς θα δώσουμε την ψυχή μας και στο τέλος της ημέρας να ξέρουμε ότι έχουμε δώσει τα πάντα για να τα καταφέρουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ