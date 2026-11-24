Απέναντι στη… μηχανή παραγωγής γκολ της Κόμο, η οποία μόλις πριν μία αγωνιστική «φιλοδώρησε» με 9 γκολ τη Λανς στη Γαλλία, η ΑΕΚ δοκιμάζεται το βράδυ της Τρίτης (24/11, 22:00) στο «Stadio Giuseppe Sinigaglia» στην 5η «στροφή» της League Phase του Champions League, ψάχνοντας μία μεγάλη υπέρβαση κόντρα στην εξαιρετική (και) φέτος ιταλική ομάδα.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες στην Ευρώπη, με τελευταία εκείνη απ’ τη Ρεάλ Μαδρίτης (2-3) στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα παιχνίδι όπου έφτασε κοντά σε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, αλλά δέχθηκε το καθοριστικό γκολ στις καθυστερήσεις απ’ τον Βαλβέρδε.

Στο δρόμο της η ΑΕΚ θα βρει ένα ιδιαίτερα ποιοτικό σύνολο καθοδηγούμενο απ’ τον Σεσκ Φάμπρεγας, με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και εξαιρετική παρουσία μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Η Κόμο έχει πανηγυρίσει τρεις νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές, ενώ προέρχεται από το εντός έδρας 2-0 επί της Κάλιαρι για τη Serie A.

Η ομάδα του Φάμπρεγας διακρίνεται για την εντυπωσιακή κυκλοφορία της μπάλας, την επιλογή της να πηγαίνει πάντοτε σε build up και την επιθετική της λειτουργία, στοιχεία που ανέλυσε διεξοδικά και ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πλάνο, ο Σέρβος τεχνικός προσανατολίζεται σε μία προσέγγιση που θα θυμίζει αρκετά εκείνη του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με σχηματισμό 4-2-3-1.

Χωρίς να υπολογίζει ούτε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά γενικά για τους επόμενους 2 με 2,5 μήνες τον Αριάγκα, ο οποίος υπέστη κάταγμα κλείδας στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα, ενώ εκτός πλάνων βρίσκονται επίσης ο «λαβωμένος» Ζουμπκόφ που έχει βγει πλέον απ’ την ευρωπαϊκή λίστα κι ο τιμωρημένος Κοϊτά που δέχθηκε την κόκκινη του διαιτητή μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι πιθανότερες επιλογές του Νίκολιτς είναι οι Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος στην άμυνα, Μάριν και Βιτάλις στον άξονα, Μάγερ και Κουτέσα στα άκρα και Γκατσίνοβιτς σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιόβιτς.

Ζητούμενο για την Ένωση θα είναι να περιορίσει τα λάθη, να αντέξει στην πίεση των γηπεδούχων και να διεκδικήσει μέχρι τέλους ένα αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να παραμείνει «ζωντανή» στη μάχη της πρόκρισης.

Την αποστολή της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Κόμο συγκροτούν οι: Στρακόσια, Μπρινιόλι, Μπαλαμώτης, Ρότα, Μουκουντί, Πήλιος, Βίντα, Λυκογιάννης, Ρέλβας, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, Αριάγκα, Μαρίν, Μάνταλος, Βιτάλις, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Ζοάο Μάριο και Ζίνι.

Πιθανές ενδεκάδες

Κόμο (4-2-3-1): Μπουτέζ, Γιαν Κουτo, Ραμόν, Κεμπφ, Καϊκί, Ρίτσι, Μίγια, Λιμπεράλι, Ντα Κούνια, Μπατουρίνα, Δουβίκας.

ΑΕΚ (4-2-3-1): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Βιτάλις, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας (Ισπανία), βοηθοί: Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο, Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ (Ισπανία), 4ος: Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα (Ισπανία),

VAR: Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντεθ (Ισπανία), AVAR: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε (Ισπανία).

Τα ρεκόρ, το… κυνήγι, το σημείο αναφοράς και το παρελθόν

Η ιταλική ομάδα έχει σημειώσει 3+ γκολ ανά αγώνα σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνολικά έχει πετύχει 19 γκολ στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της στο Champions League, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει σημειώσει ποτέ σύλλογος στα πρώτα τέσσερα ματς του στη διοργάνωση. Σε καθεμία από αυτές τις αναμετρήσεις, η Κόμο πέτυχε το πρώτο γκολ του αγώνα, ενώ βρήκε δίχτυα και στο πρώτο ημίχρονο, αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA.

Ο πρώτος σκόρερ της, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, Τάσος Δουβίκας, έχει σκοράρει και στις τέσσερις πρώτες συμμετοχές του στο Champions League. Αν τα καταφέρει και απόψε, θα ισοφαρίσει το επίτευγμα των Έρλινγκ Χάαλαντ, Ντιέγκο Κόστα και Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, οι οποίοι είχαν σκοράρει σε διαδοχικά παιχνίδια ξεκινώντας από το ντεμπούτο τους· μόνο ο Σεμπαστιάν Αλέ (επτά συνεχόμενα ματς) έχει καταγράψει μεγαλύτερο σερί.

Σημείο αναφοράς της ομάδας ο Αργεντινός Νίκο Πας, ο οποίος έχει συμμετοχή σε οκτώ από τα 19 γκολ της Κόμο στη League Phase (τρία γκολ, πέντε ασίστ), ενώ έχει σκοράρει και στις δύο τελευταίες του εμφανίσεις.

Να σημειωθεί ότι ο τερματοφύλακας της Κόμο, Ζαν Μπιτέζ, αγωνίστηκε και στις δύο αναμετρήσεις στις οποίες η Αντβέρπ επικράτησε της ΑΕΚ στα playoffs της σεζόν 2023/24 (1-0 εντός, 2-1 εκτός έδρας).

Η ΑΕΚ-από την άλλη- δεν έχει κερδίσει ποτέ εκτός έδρας αγώνα στο Champions League (5 ισοπαλίες, 12 ήττες). Όμως έχει ανοίξει το σκορ σε τρεις από τις τέσσερις αναμετρήσεις της στη φετινή διοργάνωση.