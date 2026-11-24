Με μια τρυφερή και γεμάτη συναίσθημα δημοσίευση στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε για τα γενέθλια του συζύγου της, Φάνη Μπότση. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανάρτησε ένα φωτογραφικό άλμπουμ με αγαπημένα στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή, τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις και τα ταξίδια τους, από ξέγνοιαστες αγκαλιές στην παραλία και φιλιά στο ηλιοβασίλεμα, μέχρι ρομαντικές εικόνες από εξορμήσεις τους στο εξωτερικό.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε ένα μακροσκελές, εξομολογητικό μήνυμα, συνδυάζοντας τρυφερές υποσχέσεις με δόσεις χιούμορ, ενώ πρόσθεσε κι ένα ιδιαίτερο υστερόγραφο πριν κλείσει με το τρυφερό «Χρόνια πολλά husband».

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα για τον Φάνη Μπότση

«Να σε χαίρομαι. Μια φωτογραφία για κάθε μήνα. Κάθε μήνα που πέρασε κι εγώ σε κρυφοκοίταζα να αλλάζεις,να μεταμορφώνεσαι,να δυναμώνεις,να εξελίσσεσαι,να παίρνεις ευθύνες,να μου μαθαίνεις κάθε φορά από κάτι,να δίνεις,να σκορπάς χαρά. Κάθε φωτογραφία που φαινόμαστε χαμογελαστοί αλλά υπάρχει από πίσω μια μικρή ιστορία. Υπάρχει άγχος,ένταση,κλάμα,αποφασιστικότητα,φόβος,αγωνία,πείσμα και όλα τα συναισθήματα που μπορώ να φανταστώ (και να θυμηθώ).

Μια φωτογραφία για κάθε μήνα που σε ερωτεύομαι και σε αγαπάω μέρα με τη μέρα περισσότερο κι εύχομαι να σε βλέπω πάντα να γελάς. Δεν ξέρω τι έρχεται στο μέλλον αλλά σου υπόσχομαι να προσπαθώ πάντα να σου δείχνω πόσο μου άλλαξες την ζωή & πόσο ευτυχισμένη είμαι που σε έχω δίπλα μου. Υπόσχομαι στα δύσκολα -μετά τις φωνές- να γελάμε και να τα ξεπερνάμε όλα» αναφέρει στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα.

«Υπόσχομαι να σου κρατάω το χέρι στα ωραία & στα άσχημα για να μη νιώσεις ποτέ μόνος σου. Υπόσχομαι να μην ξεχάσω ποτέ το πόσο υπέροχος ήσουν όλους αυτούς τους μήνες που ήμασταν οι δυο μας αλλά..και οι τρεις μας. Οκ, υπόσχομαι να μαζεύω και τα ρούχα μου περισσότερο. Χρόνια πολλά,καλά, γεμάτα εξέλιξη και ταξίδια. Σ’ευχαριστώ γι αυτά που κάναμε ήδη σε ένα χρόνο. Σ’ευχαριστώ γι αυτό που έρχεται» προσθέτει.

Στο υστερόγραφο της ανάρτησης γράφει: «Εύχομαι σε όλους τους άντρες εκεί έξω να μαθαίνουν από μικροί πως μαγκιά είναι η ειλικρίνεια,η αυθεντικότητα,η φροντίδα κι ο σεβασμός. Χρόνια πολλά husband»