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Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο αδελφός του Παντελή Παντελίδη, Τριαντάφυλλος. Η σύζυγός του, Πωλίνα Φιλίππου έφερε στον κόσμο την κόρη τους και το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου μέσω δημοσίευσης που έκανε ο αδερφός του Παντελή Παντελίδη στο Instagram.

Συγκεκριμένα μοιράστηκε φωτογραφίες με τη σύζυγό του μέσα από το μαιευτήριο, σημειώνοντας στη λεζάντα για το παιδί τους που γεννήθηκε τη Δευτέρα: «Καλώς ήρθες πριγκίπισσα μας».

Στην πρώτη εικόνα το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, ενώ στο βάθος φαίνεται το νεογέννητο μωρό. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης φωτογραφήθηκε, έχοντας αγκαλιά την κόρη του.