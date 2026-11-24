Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο αδελφός του Παντελή Παντελίδη, Τριαντάφυλλος. Η σύζυγός του, Πωλίνα Φιλίππου έφερε στον κόσμο την κόρη τους και το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας.
Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου μέσω δημοσίευσης που έκανε ο αδερφός του Παντελή Παντελίδη στο Instagram.
Συγκεκριμένα μοιράστηκε φωτογραφίες με τη σύζυγό του μέσα από το μαιευτήριο, σημειώνοντας στη λεζάντα για το παιδί τους που γεννήθηκε τη Δευτέρα: «Καλώς ήρθες πριγκίπισσα μας».
Στην πρώτη εικόνα το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, ενώ στο βάθος φαίνεται το νεογέννητο μωρό. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης φωτογραφήθηκε, έχοντας αγκαλιά την κόρη του.
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