Φανταστείτε έναν κόσμο όπου η ηλεκτρική ενέργεια ταξιδεύει από άκρη σε άκρη χωρίς να χάνεται ούτε το παραμικρό ποσοστό της. Σήμερα, ένα σημαντικό μέρος του ρεύματος που παράγουμε σπαταλιέται ως θερμότητα στα καλώδια μεταφοράς, όμως μια κατηγορία εξωτικών υλικών υπόσχεται να αλλάξει ριζικά αυτόν τον κανόνα.

Ο λόγος για τους υπεραγωγούς — υλικά που μπορούν να μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα με μηδενική αντίσταση, φέρνοντας επανάσταση από τα δίκτυα ηλεκτροδότησης μέχρι τους κβαντικούς υπολογιστές. Για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ωστόσο, η λειτουργία τους παρέμενε ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της σύγχρονης φυσικής. Τώρα, μια νέα επιστημονική ανακάλυψη έρχεται να φωτίσει τι ακριβώς συμβαίνει στον μικρόκοσμο αυτών των υλικών, αποκαλύπτοντας μια αθέατη «μάχη» που ίσως κρατά το κλειδί για την τεχνολογία του μέλλοντος.

Η αναζήτηση για πιο αποδοτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να ωφεληθεί από την κατανόηση ενός κρυφού ανταγωνισμού στο εσωτερικό των υπεραγωγών με βάση τον χαλκό, όπου μια μυστηριώδης κβαντική κατάσταση φαίνεται να ανταγωνίζεται την υπεραγωγιμότητα.

Όταν οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν παλμό φωτός για να καταστείλουν προσωρινά την υπεραγωγιμότητα σε ένα υλικό με βάση τον χαλκό, αναδύθηκε μια μυστηριώδης κβαντική κατάσταση. Καθώς η υπεραγωγιμότητα επανερχόταν, η κατάσταση αυτή εξασθενούσε.

Το πείραμα προσφέρει νέα στοιχεία σε μια επιστημονική διαμάχη δεκαετιών σχετικά με το πώς ορισμένα υλικά μπορούν να μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς απώλειες ενέργειας. Αυτά τα υλικά, γνωστά ως χαλκούχα (cuprates), ανακαλύφθηκαν το 1986 — μια επαναστατική ανακάλυψη που χάρισε στους Μπέντνορζ και Μίλερ το Νόμπελ Φυσικής την επόμενη χρονιά.

Η ικανότητά τους να γίνονται υπεραγώγιμα σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες τα έχει καταστήσει ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για τις τεχνολογίες του μέλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των πιο αποδοτικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, του ιατρικού εξοπλισμού και των κβαντικών υπολογιστών. Ωστόσο, σχεδόν 40 χρόνια αργότερα, οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην κατανοούν πλήρως τι είναι αυτό που καθιστά δυνατές τις αξιοσημείωτες ιδιότητές τους.

Σύμμαχος ή εμπόδιο το ψευδοχάσμα για την υπεραγωγιμότητα;

Μία από τις μεγαλύτερες αβεβαιότητες αφορά το ψευδοχάσμα, μια ελάχιστα κατανοητή κβαντική κατάσταση που εμφανίζεται στα χαλκούχα υλικά. Οι επιστήμονες διαφωνούν εδώ και καιρό για το αν βοηθά στην εμφάνιση της υπεραγωγιμότητας ή αν την ανταγωνίζεται. «Το ψευδοχάσμα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στη φυσική της συμπυκνωμένης ύλης.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρά με την υπεραγωγιμότητα είναι απαραίτητη, αν θέλουμε να εξηγήσουμε γιατί αυτά τα υλικά μπορούν να μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς απώλειες ενέργειας σε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες», δηλώνει ο Φάμπιο Μποσκίνι, καθηγητής στο ινστιτούτο INRS και ειδικός στην υπερταχεία φασματοσκοπία της κβαντικής συμπυκνωμένης ύλης. Ο Μποσκίνι, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας, κατέχει την Καναδική Έδρα Έρευνας στη Δυναμική των Κβαντικών Υλικών και έχει τιμηθεί με την Ερευνητική Υποτροφία Alfred P. Sloan.

Το φως φέρνει στην επιφάνεια μια αθέατη κβαντική κατάσταση

Για να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στις δύο καταστάσεις, η ομάδα του χρησιμοποίησε έναν παλμό φωτός για να καταστείλει στιγμιαία την υπεραγωγιμότητα και στη συνέχεια παρακολούθησε πώς συμπεριφέρθηκαν τα ηλεκτρόνια του υλικού καθώς αυτό επανερχόταν.

Οι ερευνητές εφάρμοσαν τη φασματοσκοπία φωτοεκπομπής με ανάλυση χρόνου και γωνίας (TR-ARPES), μια τεχνική που επιτρέπει στους επιστήμονες να παρατηρούν ταχύτατες μεταβολές στις ηλεκτρονικές ιδιότητες των υλικών.

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Υλικών και Τηλεπικοινωνιών (Énergie Matériaux Télécommunications) του ινστιτούτου INRS, με τη χρήση του σταθμού TR-ARPES στην Προηγμένη Πηγή Φωτός Λέιζερ (Advanced Laser Light Source – ALLS).

Οι μετρήσεις αποκάλυψαν ηλεκτρονικές καταστάσεις που παρέμεναν κρυμμένες από τις συμβατικές τεχνικές. Για πρώτη φορά, οι ερευνητές παρατήρησαν άμεσα ένα προσωρινό ψευδοχάσμα που προκλήθηκε από το φως.

Όταν η υπεραγωγιμότητα κατεστάλη, το ψευδοχάσμα αναδύθηκε στη θέση της. Καθώς το υλικό ανέκτα τις υπεραγώγιμες ιδιότητές του, το ψευδοχάσμα εξασθενούσε σταδιακά.

«Χάρη στις μοναδικές δυνατότητες του συστήματος TR-ARPES, που λειτουργεί στο εργαστήριο ALLS του Εθνικού Ινστιτούτου Επιστημονικής Έρευνας (INRS), καταφέραμε να παρατηρήσουμε άμεσα τι συμβαίνει όταν η υπεραγωγιμότητα εξαφανίζεται προσωρινά και στη συνέχεια επανεμφανίζεται. Είναι σαν να ανακαλύπτουμε χαμένα καρέ από μια κινηματογραφική ταινία, την οποία οι επιστήμονες προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να συνθέσουν», δηλώνει ο Dario Armanno, υποψήφιος διδάκτορας στο INRS και πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Νέα δεδομένα αμφισβητούν τη θεωρία του «προδρόμου»

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Physics, ενισχύουν την άποψη ότι το ψευδοχάσμα και η υπεραγωγιμότητα ανταγωνίζονται αντί να συνεργάζονται. Αυτό αμφισβητεί τη μακροχρόνια υπόθεση ότι το ψευδοχάσμα λειτουργεί ως πρόδρομος — δηλαδή ως μια προγενέστερη κατάσταση που βοηθά στην ανάπτυξη της υπεραγωγιμότητας.

Στο ερευνητικό έργο συμμετείχαν επίσης διεθνείς συνεργάτες, μεταξύ των οποίων το Κέντρο Υπολογιστικής Κβαντικής Φυσικής του Ινστιτούτου Flatiron στη Νέα Υόρκη. «Το ψευδοχάσμα και οι υπεραγώγιμες καταστάσεις στα χαλκούχα υλικά συγκαταλέγονται στα πιο πολύπλοκα φαινόμενα που μπορούν να αναπαραχθούν θεωρητικά. Η μελέτη μας αποκαλύπτει ότι ανταγωνίζονται μεταξύ τους και προσφέρει νέες γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά τους όταν διεγείρονται και τα δύο ταυτόχρονα», δήλωσε ο Ολιβιέ Ζινγκράς, αναπληρωτής ερευνητής στο Κέντρο Υπολογιστικής Κβαντικής Φυσικής του Ινστιτούτου Flatiron.

Παρότι η εργασία αυτή αποτελεί βασική έρευνα και όχι επίδειξη μιας νέας τεχνολογίας, η σαφέστερη κατανόηση αυτών των ανταγωνιστικών κβαντικών καταστάσεων θα μπορούσε να καθοδηγήσει την ανάπτυξη υπεραγωγών επόμενης γενιάς και πιο ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών.

«Αυτή η έρευνα είναι απαραίτητη για την προώθηση των κβαντικών τεχνολογιών του μέλλοντος. Συμβάλλει στην εκπαίδευση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης σε έναν τομέα που είναι κρίσιμος για την τεχνολογική κυριαρχία του Καναδά και για την υλοποίηση της Εθνικής Κβαντικής Στρατηγικής του», δηλώνει ο Φρανσουά Λεγκαρέ, διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Ενέργειας, Υλικών και Τηλεπικοινωνιών (Énergie Matériaux Télécommunications) του INRS.

Το ερευνητικό έργο στο εργαστήριο ALLS υποστηρίχθηκε από το Ταμείο Μειζόνων Επιστημονικών Πρωτοβουλιών του Καναδικού Ιδρύματος Καινοτομίας (CFI).