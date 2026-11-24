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Άγνωστοι εισέβαλαν στην εξοχική κατοικία του Βρετανού πρίγκιπα Ουίλιαμ και της συζύγου του, Κέιτ, όπως μετέδωσε την Τρίτη η εφημερίδα The Sun.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αστυνομία ερευνά διάρρηξη στο Anmer Hall, το οποίο βρίσκεται στο κτήμα Σάντρινγκχαμ της βασιλικής οικογένειας, στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας.

Όπως ανέφερε η The Sun, ούτε ο διάδοχος του θρόνου Ουίλιαμ, ούτε η Κέιτ, ούτε τα τρία παιδιά τους βρίσκονταν στη 10 υπνοδωματίων κατοικία τη στιγμή του περιστατικού.



Την οικία αυτή είχε παραχωρήσει σε εκείνον και τη σύζυγό του η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ ως γαμήλιο δώρο το 2011.

Αν και το ζεύγος χρησιμοποιεί το εξοχικό καταφύγιο για διακοπές και σύντομες αποδράσεις, η κύρια κατοικία του βρίσκεται στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ, δυτικά του Λονδίνου.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την αστυνομία του Νόρφολκ, ενώ εκπρόσωπος του Ουίλιαμ δήλωσε ότι δεν σχολιάζουν ζητήματα ασφαλείας.

Eπίσκεψη του Ουίλιαμ στην Ντάουνινγκ Στριτ

Το δημοσίευμα είδε το φως της δημοσιότητας την ώρα που ο Ουίλιαμ επισκεπτόταν τον Άντι Μπέρναμ στο γραφείο του Βρετανού Πρωθυπουργού, στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, μεταδίδει το Reuters.

Αν και τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έρχονται συχνά σε επαφή με πολιτικούς ηγέτες και υπουργούς σε επίσημες εκδηλώσεις, οι επισκέψεις στην Ντάουνινγκ Στριτ -η οποία αποτελεί την επίσημη κατοικία των Βρετανών πρωθυπουργών από το 1735- είναι πιο σπάνιες.

Η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ είχε δειπνήσει με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ στον «αριθμό 10» το 1955, παραμονή της παραίτησής του, ενώ το 2012, κατά τη χρονιά του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου της, έγινε ο πρώτος μονάρχης έπειτα από πιθανώς 200 χρόνια που συμμετείχε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου εκεί.

Ως διάδοχος, ο βασιλιάς Κάρολος είχε επίσης πραγματοποιήσει αρκετές επισκέψεις στην Ντάουνινγκ Στριτ για να συμμετάσχει σε συναντήσεις και να δει από κοντά τη λειτουργία της κυβέρνησης, ενώ η μητέρα του Ουίλιαμ, η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, είχε επισκεφθεί το σημείο πριν από σχεδόν 37 χρόνια, το 1989.