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Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για την υπόθεση δολοφονίας του 52χρονου, τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου 2026, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, πίσω από το Γκολφ Γλυφάδας. Ο ένας είναι ένας 48χρονος Έλληνας, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 στο Αγρίνιο και ο δεύτερος είναι ένας 48χρονος αλλοδαπός, ο οποίος αναζητείται.

Σε βάρος του 48χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, που διερεύνησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα προσέγγισαν τον 52χρονο, ο οποίος κινούνταν επίσης με μοτοσικλέτα, και ένα από αυτά πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει στο οδόστρωμα. Οι δράστες, προτού διαφύγουν, επέστρεψαν στο σημείο και πυροβόλησαν εκ νέου εναντίον του θύματος.

Κατά την αυτοψία στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 10 κάλυκες πυροβόλου όπλου, ενώ από τη νεκροψία – νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 52χρονου προήλθε από πολλαπλά τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα που ακολούθησε, οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μοτοσικλέτα για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους, ενώ μετά τη δολοφονία μετέβησαν στην Κερατέα. Εκεί, στάθμευσαν τη μοτοσικλέτα σε απομονωμένο σπίτι, όπου τους ανέμενε ο 48χρονος, ο οποίος τους μετέφερε με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή της Αττικής.

Από την περαιτέρω αξιοποίηση στοιχείων και τη συνδυαστική αξιολόγηση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε ο 48χρονος αλλοδαπός ως οδηγός της μοτοσικλέτας.

Τα ευρήματα

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της αξιόποινης πράξης, επιμελώς κρυμμένη και αποσυναρμολογημένη σε επιμέρους τμήματα, ενώ δεν εντοπίστηκε ο κινητήρας της,

-Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όπου βρέθηκαν τμήματα της ίδιας μοτοσικλέτας,

-ψηφιακά πειστήρια,

-Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εντός του οποίου βρέθηκε κράνος που φέρεται να ανήκει στον οδηγό των δραστών.

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 48χρονος

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για αδικήματα που σχετίζονταν με την υποστήριξη της δράσης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς, μετά την απολογία του στον Ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ήταν άνθρωπος του «Θαμνάκια»

Το θύμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε πλούσιο ποινικό παρελθόν αφού φέρεται να ανήκε στην ομάδα της μαφιόζικης οργάνωσης του γνωστού και ως «Θαμνάκια», που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025, έξω από ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρι.

Είχε συλληφθεί μάλιστα το 2015 ως μέλος της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας. Σύχναζε και εργαζόταν σε δύο πολύ γνωστά νυχτερινά κέντρα της Παραλιακής.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είχε εμπλακεί σε περιστατικά πυροβολισμών που σχετίζονται με οπαδικές διαφορές.

Η πιο πρόσφατη περιπέτειά του με τον νόμο ήταν το 2024, όταν είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους.