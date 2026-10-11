Γλυφάδα: 8 κάλυκες στο σημείο της δολοφονίας – Εξετάζεται το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών

Οκτώ κάλυκες εντοπίστηκαν στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς άνδρας ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών στη Γλυφάδα. Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

περιπολικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άνδρας ηλικίας 50-60 ετών βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς στη Γλυφάδα, με τους αστυνομικούς να περισυλλέγουν 8 κάλυκες από το σημείο.
  • Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ το θύμα φέρεται να είχε ποινικό παρελθόν.
  • Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το κίνητρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για τη δολοφονία άνδρα ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) νεκρός από πυροβολισμούς στη Γλυφάδα.

Η σορός βρέθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη, κοντά στην περιοχή του γκολφ και στο εργοτάξιο του Ελληνικού. Δίπλα στον άνδρα βρισκόταν μία μοτοσικλέτα, γεγονός που οδήγησε αρχικά τον άνθρωπο που τον εντόπισε να θεωρήσει ότι είχε προηγηθεί τροχαίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο διερχόμενος ειδοποίησε την Άμεση Δράση και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός και έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Κατά την αυτοψία, οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν 8 κάλυκες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα είχε δεχθεί πυρά στο σώμα και στο κεφάλι. Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί έρευνα και να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα ευρήματα.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία και να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα φέρεται να είχε ποινικό παρελθόν, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί το κίνητρο ή να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες της επίθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με την αξιοποίηση των ευρημάτων από το σημείο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και να προκύψουν στοιχεία για την ταυτότητα των εμπλεκομένων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ