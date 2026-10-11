Γλυφάδα: 8 κάλυκες στο σημείο της δολοφονίας – Εξετάζεται το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών

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Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για τη δολοφονία άνδρα ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) νεκρός από πυροβολισμούς στη Γλυφάδα.

Η σορός βρέθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη, κοντά στην περιοχή του γκολφ και στο εργοτάξιο του Ελληνικού. Δίπλα στον άνδρα βρισκόταν μία μοτοσικλέτα, γεγονός που οδήγησε αρχικά τον άνθρωπο που τον εντόπισε να θεωρήσει ότι είχε προηγηθεί τροχαίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο διερχόμενος ειδοποίησε την Άμεση Δράση και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός και έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Κατά την αυτοψία, οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν 8 κάλυκες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα είχε δεχθεί πυρά στο σώμα και στο κεφάλι. Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί έρευνα και να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα ευρήματα.

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Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία και να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα φέρεται να είχε ποινικό παρελθόν, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί το κίνητρο ή να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες της επίθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με την αξιοποίηση των ευρημάτων από το σημείο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και να προκύψουν στοιχεία για την ταυτότητα των εμπλεκομένων.